Point.md logo
22 Mai 2026, 22:11
Comisia SUA a aprobat proiectul arcului triumfal Trump în Washington

Comisia pentru Arte Frumoase a SUA a aprobat proiectul arcului de triumf dedicat președintelui Donald Trump, care urmează să fie ridicat în Washington (Districtul Columbia).

Înălțimea totală a construcției, inclusiv statuia de 18 metri de pe vârf, va rămâne de 250 de picioare (aproximativ 76 m), simbolizând 250 de ani de independență a SUA. În proiectul final nu există baza de 2,5 metri și cei patru lei aurii care erau amplasați la fiecare colț al arcului. Potrivit Comisiei de Arte Frumoase a SUA, leii sunt inutili „deoarece nu sunt o specie naturală pentru SUA”, transmite cnn.com.

Conform planului, arcul va fi situat în mijlocul unei intersecții rutiere care leagă Cimitirul Național Arlington și Memorialul Lincoln, de pe cealaltă parte a râului Potomac.

