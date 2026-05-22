Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza de creștere a PIB-ului României la 0,1% în 2026.

Dacă în toamnă se aștepta o creștere a PIB-ului de 1,1%, acum acest indicator este estimat doar la 0,1%. În același timp, nivelul inflației va ajunge la 7%.

În 2027, conform așteptărilor Comisiei Europene, PIB-ul României va crește cu 2,3%, iar inflația va încetini până la 3,7%, scrie stirileprotv.ro.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate recent, în primul trimestru al anului 2026 economia românească a scăzut cu 0,2% față de trimestrul precedent și cu 1,7% (date brute) în termeni anuali.

În noiembrie 2025, Comisia Europeană estima o creștere reală a PIB-ului României de 0,7% pentru anul 2025 și de 1,1% pentru 2026. Această prognoză moderată era explicată prin faptul că consolidarea bugetară necesară limitează consumul privat și public, care, la rândul său, este afectat de accelerarea bruscă a inflației.

Analiștii europeni previzionau atunci că deficitul total al bugetului de stat, care a fost de 9,3% din PIB în 2024, va scădea la 8,4% în 2025 și la 6,2% în 2026. Această reducere era legată de pachetele de măsuri fiscale adoptate de guvernul român în ultimele luni.

De asemenea, la sfârșitul anului 2025 se aștepta ca inflația medie conform indicelui prețurilor de consum să crească până la 6,7% în 2025, pentru ca apoi să scadă sub 6% în 2026, pe fondul unui consum privat slab și al unor puternice efecte de bază dezinflaționiste.

„Anularea plafonului prețurilor la gazele naturale în martie 2026 va încetini probabil procesul de dezinflație. În mod similar, intrarea în vigoare a sistemului de comercializare a emisiilor UE-2, dacă nu va fi amânată, așa cum se așteaptă, va stimula presiunile inflaționiste în 2027 și va amâna revenirea indicelui prețurilor de consum la ținta băncii centrale (2,5% plus-minus 1 punct procentual) până la sfârșitul anului”, explica atunci Comisia Europeană.