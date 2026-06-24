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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Iunie 2026, 23:43
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Comisia Europeană a propus măsuri pentru sporirea eficienței Europol și Eurojust

Comisia Europeană a publicat miercuri propuneri pentru creșterea eficienței a două agenții cheie în lupta împotriva criminalității – Europol și Eurojust.

Comisia Europeană a propus măsuri pentru sporirea eficienței Europol și Eurojust.
Comisia Europeană a propus măsuri pentru sporirea eficienței Europol și Eurojust.

Propunerile includ două regulamente privind consolidarea competențelor Europol și Eurojust, revizuirea Mandatului European de Investigație și modificarea Regulamentului privind protecția datelor pentru instituțiile și organismele Uniunii, transmite eurointegration.com.ua.

De menționat că aceste măsuri vor îmbunătăți cooperarea și complementaritatea între agențiile UE și autoritățile naționale, inclusiv poliția, vama și instanțele. Ele vor facilita realizarea unui număr mai mare de investigații comune, accelerarea urmăririi penale și schimbul de informații datorită unui cadru juridic mai clar și reducerii poverii administrative.

„Propunem consolidarea mandatului Europol prin îmbunătățirea schimbului de informații și implementarea tehnologiilor avansate în activitatea sa”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei pentru Tehnologie și Securitate, Henna Virkkunen.

Potrivit Politico, planurile privind noul mandat al Europol includ dublarea bugetului său până la 3 miliarde de euro, dublarea numărului de angajați și „dezvoltarea capacităților tehnologice avansate”. Unele dintre noile capacități ale agenției vor include o infrastructură cloud pentru schimbul de date în timp real, precum și centre tehnologice și de inovare pentru implementarea unor noi instrumente, cum ar fi inteligența artificială.

În prezent, Europol sprijină investigațiile transfrontaliere între polițiile naționale ale țărilor UE, adesea facilitând schimbul de date și asistând în analiza acestora.

Mandatul Eurojust, agenția UE pentru cooperare în domeniul justiției penale, va fi de asemenea extins pentru a-i consolida implicarea în noi domenii ale criminalității, cum ar fi criminalitatea cibernetică, încălcarea măsurilor restrictive ale UE sau violența bazată pe gen.

Noile propuneri prevăd că Eurojust va putea acționa din proprie inițiativă, precum și colabora cu țări terțe în fazele timpurii ale investigațiilor.

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