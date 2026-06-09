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9 Iunie 2026, 23:06
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Comisia Europeană a obligat WhatsApp să permită accesul terților la inteligența artificială

Comisia Europeană a obligat aplicația WhatsApp să ofere utilizatorilor din Europa posibilitatea de a folosi gratuit asistenți AI de la alți furnizori.

Comisia Europeană a obligat WhatsApp să permită accesul inteligenței artificiale terțe.
Comisia Europeană a obligat WhatsApp să permită accesul inteligenței artificiale terțe.

În prezent, în WhatsApp se poate folosi practic doar inteligența artificială a companiei Meta, ceea ce, potrivit UE, creează un pericol de „daune grave și ireparabile” pentru concurența pe piața asistenților AI, transmite spiegel.de.

„Modificările în politica companiei Meta reprezintă un risc pentru concurență într-o perioadă critică pentru dezvoltarea pieței, când jucători mai mici și noi participanți pot provoca liderii mari”, se arată într-un comunicat al instituției.

În octombrie anul trecut, Meta a blocat accesul furnizorilor terți la interfețele prin care companiile își conectează serviciile cu WhatsApp, lipsind utilizatorii de acces la agenți AI „străini”. Investigația a început în decembrie 2023. În martie, după ce Comisia a amenințat Meta cu măsuri coercitive, accesul a fost reluat, dar a fost introdusă o taxă pentru dezvoltatori. Acum, în termen de cinci zile, trebuie restabilite condițiile care erau valabile până în octombrie anul trecut. Investigația împotriva companiei va continua, termenul de finalizare fiind necunoscut.

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