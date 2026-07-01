Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat, în timpul unui briefing la Bruxelles, că instituția a exclus posibilitatea reluării importului de gaze din Rusia.

„Reluarea importului de gaz rusesc în Uniunea Europeană? Nu, acest lucru este imposibil. Avem în vigoare legislația RePowerEU. Nu se poate face pasul înapoi. Și am afirmat foarte clar acest lucru la nivel politic. Dimpotrivă, suntem acum în proces de diversificare a livrărilor și renunțare la ele fără regrete”, a subliniat ea, comentând apelurile unor forțe politice europene, relatează delo.ua.

Reprezentanta Comisiei Europene a anunțat că în această lună Bruxelles-ul a depășit o nouă etapă importantă în ruperea dependenței energetice de Moscova, a intrat oficial în vigoare interdicția importului de gaz rusesc prin conducte pe contracte pe termen scurt.

Următoarele faze de implementare a restricțiilor sancționatorii și de încheiere definitivă a importului de combustibil albastru din Federația Rusă sunt planificate pentru ianuarie și septembrie 2027.

Așadar, întreg cadrul normativ al UE este orientat spre eliminarea treptată a resurselor energetice rusești de pe piața europeană, fără posibilitatea revizuirii deciziilor.

Reamintim că regulamentul Uniunii Europene REPowerEU, care prevede încetarea treptată a importului în UE de gaz rusesc prin conducte și gaz natural lichefiat, a intrat în vigoare la 3 februarie.

În același timp, Uniunea Europeană ar putea începe următorul sezon de încălzire cu cel mai scăzut nivel al rezervelor de gaz în depozitele subterane din ultimii 15 ani. Din cauza ritmului lent de umplere, depozitele europene de gaze vor fi umplute până la doar 76% la sfârșitul sezonului de injectare.