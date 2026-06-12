Comisia Europeană a aprobat aproape 12 milioane de euro ajutor de stat pentru producătorul italian de parmezan.

Comisia Europeană a aprobat acordarea de către Italia a unei subvenții directe de 11,9 milioane de euro pentru sprijinirea unui proiect investițional destinat producerii brânzeturilor tradiționale italiene, în special Grana Padano și Parmigiano Reggiano, transmite eurointegration.com.ua.

Fondurile vor fi primite de compania Zanetti S.p.A. pentru modernizarea liniei de producție, ceea ce ar trebui să reducă, printre altele, consumul de energie în procesul de fabricație.

Comisia Europeană a verificat planul de acordare a ajutorului pentru conformitatea cu regulile UE privind ajutorul de stat pentru afaceri și l-a considerat adecvat, proporțional și cu un impact limitat asupra concurenței și comerțului pe piața europeană.