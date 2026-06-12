theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iunie 2026, 17:36
3 017
Copiază linkul
Link copiat

Comisia Europeană a aprobat aproape 12 milioane de euro ajutor de stat pentru producătorul italian de parmezan

Comisia Europeană a aprobat acordarea de către Italia a unui ajutor de stat în valoare de 12 milioane de euro producătorului de brânzeturi tradiționale, inclusiv faimosului parmezan.

Comisia Europeană a aprobat aproape 12 milioane de euro ajutor de stat pentru producătorul italian de parmezan.
Comisia Europeană a aprobat aproape 12 milioane de euro ajutor de stat pentru producătorul italian de parmezan.

Comisia Europeană a aprobat acordarea de către Italia a unei subvenții directe de 11,9 milioane de euro pentru sprijinirea unui proiect investițional destinat producerii brânzeturilor tradiționale italiene, în special Grana Padano și Parmigiano Reggiano, transmite eurointegration.com.ua.

Fondurile vor fi primite de compania Zanetti S.p.A. pentru modernizarea liniei de producție, ceea ce ar trebui să reducă, printre altele, consumul de energie în procesul de fabricație.

Comisia Europeană a verificat planul de acordare a ajutorului pentru conformitatea cu regulile UE privind ajutorul de stat pentru afaceri și l-a considerat adecvat, proporțional și cu un impact limitat asupra concurenței și comerțului pe piața europeană.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici