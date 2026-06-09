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9 Iunie 2026, 23:00
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Combustibil și ciment vor fi produse din balena Timmy, eșuată pe țărm în Danemarca

Balena cu cocoașă, poreclită Timmy, eșuată pe țărm, a fost valorificată aproape fără deșeuri.

Combustibil și ciment vor fi produse din balena Timmy, eșuată pe țărm în Danemarca.
Combustibil și ciment vor fi produse din balena Timmy, eșuată pe țărm în Danemarca.

Grăsimea sa va fi transformată în biodiesel, iar oasele, pielea și tendoanele în biomasă pentru o fabrică de ciment, transmite zeit.de.

Balena a fost găsită acum câteva săptămâni pe plaja insulei daneze Anholt. Mamiferul a fost tăiat în mai multe bucăți cu ajutorul unui excavator. Vineri, rămășițele au fost scoase de pe plajă, iar luni au fost trimise pentru procesare pe continent.

Unele oase ale balenei au fost predate muzeului din capitală pentru a îmbogăți colecția științifică. Restul animalului va fi folosit în industrie, ceea ce specialiștii consideră un exemplu de reciclare cât mai ecologică.

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