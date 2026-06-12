Comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot: Ucraina va izola Crimeea în viitorul apropiat.

Despre acest lucru a vorbit, într-un interviu pentru agenția Reuters publicat joi, 11 iunie, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot din Ucraina, Robert Brovdi (porecla „Madyar”), transmite dw.com.

„Peste încă o lună, Ucraina va obține controlul complet asupra drumului”, a prezis Brovdi. Potrivit acestuia, Forțele Armate ale Ucrainei vor putea izola peninsula deja „în viitorul apropiat”.

„Vom crea condiții în care oricărui militar rus sau angajat al industriei de apărare îi va fi extrem de dificil să rămână în Crimeea, pe teritoriile ocupate temporar sau să utilizeze rutele care duc acolo”, a declarat comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei.

Brovdi: Numărul loviturilor profunde asupra Rusiei a crescut de patru ori

În același interviu, Robert Brovdi a declarat că numărul misiunilor de luptă ale dronelor ucrainene cu rază medie de acțiune a crescut de 28 de ori în decurs de un an, iar numărul loviturilor profunde asupra teritoriului Federației Ruse a crescut aproape de patru ori în aceeași perioadă. În primele cinci luni ale anului 2026, dronele au distrus peste 50.900 de militari ruși și au lovit peste 176.500 de obiective, inclusiv 174 de complexe antiaeriene ale forțelor armate ruse, a declarat Brovdi. Verificarea acestor date din surse independente nu este posibilă.

Potrivit comandantului Forțelor Sistemelor fără Pilot din Ucraina, scopul loviturilor sistematice asupra militarilor ruși și obiectivelor petroliere, precum și asupra fabricilor care produc arme, este de a provoca pierderi suficient de dureroase pentru a submina capacitatea și dorința Moscovei de a continua războiul. „Deschidem uși către spații vaste unde trebuie să se simtă durerea războiului, care este resimțită aproape în fiecare oraș ucrainean, inclusiv în conștiința locuitorilor”, a accentuat militarul ucrainean.

Totodată, el a afirmat că Ucraina, în ciuda acuzațiilor din partea Rusiei, nu a efectuat și nu va efectua lovituri directe asupra populației civile și a țintelor civile.

Premiul pentru „Madyar” în Ucraina și urmărirea sa în Rusia și Ungaria

Peste patru ani de război, Brovdi, în vârstă de 50 de ani, s-a transformat dintr-un comerciant prosper de cereale într-unul dintre cei mai eficienți comandanți militari ucraineni, notează Reuters. În mai 2025, el a fost decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, primind Ordinul „Steaua de Aur” pentru curajul personal și eroismul manifestat în apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Între timp, Ungaria i-a interzis în august aceluiași an lui Brovdi, care este de etnie maghiară, intrarea pe teritoriul său. Atunci, ministrul ungar de Externe de atunci, Péter Szijjártó, a acuzat Ucraina de atacuri continue cu drone asupra conductei petroliere „Drujba”, prin care petrolul rusesc este livrat țării sale. Kievul a criticat sancțiunile Budapestei împotriva „Madyarului”.

În Rusia, Brovdi a fost condamnat în lipsă mai întâi la 18 ani de închisoare pentru „sprijinirea terorismului”, iar apoi la închisoare pe viață într-un dosar de terorism.