Coletele de pe Temu, Shein și AliExpress se scumpesc din nou în România.

O nouă taxă vamală europeană se va adăuga taxei logistice de 25 de lei introdusă deja în România la începutul anului 2026, informează libertatea.ro.

Conform noilor reguli ale UE, pentru fiecare categorie separată de produse din colet se va percepe o taxă de 3 euro. Dacă într-o comandă se află, de exemplu, haine și electronice, taxa va fi aplicată de două ori. Astfel, pentru unii cumpărători, cheltuielile suplimentare pot depăși 50 de lei pentru un singur colet.

Măsura nouă se aplică coletelor cu valoarea de până la 150 de euro, care anterior beneficiau de regim preferențial. Autoritățile UE explică schimbările prin necesitatea întăririi controlului asupra importului de produse ieftine din țări terțe și crearea unor condiții de concurență mai echitabile pentru vânzătorii europeni.

Potrivit Comisiei Europene, în anul 2024 au intrat pe piața UE aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare, echivalentul a circa 12 milioane de trimiteri zilnic, dublu față de anul precedent.

Experții subliniază că, în combinație cu creșterea costurilor de transport, noile taxe vor duce la scumpirea suplimentară a cumpărăturilor de pe platformele online asiatice pentru consumatorii români.