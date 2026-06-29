Cod roșu de caniculă în aproape toată România.

Luni, 29 iunie, aproape pe întreg teritoriul României a fost emis Cod roșu de caniculă.

Despre acest lucru informează Digi24, scrie „Europa Liberă”.

Pentru aproape toată România, inclusiv capitala București, luni este în vigoare Cod roșu de caniculă din cauza temperaturilor extreme. Doar în șase județe din partea de est a țării se așteaptă vreme mai blândă.

Temperaturile maxime diurne vor fi între 35 și 41 °C. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice Banat și Crișana.

Canicula va persista pe teritoriul țării aproximativ până în dimineața zilei de 1 iulie.

Deja în weekend, Serviciul de Ambulanță București a raportat un număr crescut de solicitări din cauza caniculei. În multe cazuri, pacienții au suferit insolații sau au leșinat din cauza supraîncălzirii și a lipsei de aer.

După cum se știe, anterior țările din Europa de Vest și Centrală au fost afectate de caniculă extremă.