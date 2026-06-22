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22 Iunie 2026, 14:30
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Coca-Cola riscă o amendă de 20 miliarde de dolari într-un dosar de evaziune fiscală în SUA

Administrația Fiscală a SUA (IRS) va începe pe 25 iunie procesul împotriva companiei Coca-Cola la Curtea de Apel a celui de-al 11-lea Circuit din Miami.

Coca-Cola riscă o amendă de 20 miliarde de dolari într-un dosar de evaziune fiscală în SUA.
Coca-Cola riscă o amendă de 20 miliarde de dolari într-un dosar de evaziune fiscală în SUA.

Miza este plata unor taxe suplimentare și penalități de peste 20 de miliarde de dolari.

În primul rând, disputa vizează declarațiile fiscale ale companiei pentru anii 2007–2009. IRS susține că Coca-Cola a subevaluat sistematic profitul în SUA și l-a transferat către filiale din străinătate (în Irlanda, Brazilia, Mexic și Costa Rica), folosind tarife interne de transfer sub nivelul pieței, scrie wsj.com.

Potrivit WSJ, în instanță nu se vor discuta doar pretențiile vechi: deoarece Coca-Cola continuă să folosească această schemă, în cazul unui verdict nefavorabil va trebui să plătească taxe suplimentare pentru întreaga perioadă până în 2025. Această sumă suplimentară este estimată la 14 miliarde de dolari.

În plus, Coca-Cola va încerca să conteste decizia Curții Fiscale a SUA, emisă în favoarea statului în 2020. Atunci, instanța a decis că metoda de distribuire a profitului Coca-Cola a subevaluat artificial veniturile companiei-mamă din principalele sale active necorporale — brandul și formula secretă. Din cauza acelei decizii, producătorul a plătit deja bugetului 6 miliarde de dolari.

La recursul ce urmează, compania va avea șansa să recupereze acești 6 miliarde de dolari cu dobânzi. În cazul unui verdict nefavorabil, cheltuielile totale pentru plata taxelor suplimentare și a dobânzilor vor depăși 20 de miliarde de dolari — sumă care depășește întregul profit net al corporației pentru 2025.

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