Coaliția din Germania a convenit asupra unui pachet de 30 de reforme în diverse domenii ale vieții.

Partidele coaliției de guvernare din Germania au convenit, după luni de dispute, asupra unui pachet de 34 de reforme care vizează mai multe domenii ale vieții.

Pachetul de reforme agreat de partidele coaliției pentru Germania prevede 34 de măsuri care acoperă domeniile fiscal, piața muncii, sănătatea și economia, transmite eurointegration.com.ua.

Una dintre modificări vizează impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Măsurile de „atenuare” sunt mai modeste decât cele propuse inițial. Cele mai mari avantaje în cadrul actualizărilor le vor primi familiile cu copii – astfel, de exemplu, o familie cu doi copii și un venit al gospodăriei de 60.000 de euro va putea economisi 600 de euro prin facilități fiscale. În ceea ce privește impozitul pe avere, au fost introduse două niveluri – „standard” cu o cotă de 45% (pentru venituri impozabile de la 250.000 de euro) și unul nou – 47% pentru venituri ce depășesc 280.000 de euro.

Una dintre cele mai importante modificări se referă la obținerea concediului medical. Până acum, concediul putea fi solicitat de la medicul de familie și la distanță, acum se prevede că pacientul trebuie să se prezinte fizic la consultație, cu excepția cazului în care angajatorul prevede altfel în contractul colectiv de muncă.

Acest anunț a fost deja criticat dur de „Verzi”, care argumentează că pentru o persoană cu febră mare sau tulburări digestive este logic să rămână acasă, nu să stea la coadă, iar astfel de vizite vor reprezenta o povară suplimentară pentru terapeuți.

Următorul domeniu este reforma pensiilor. Printre altele, se vorbește despre eliminarea posibilității de pensionare anticipată la 63 de ani. Vârsta de pensionare va fi legată de modificarea speranței medii de viață prognozate. Împreună cu reformele din domeniul sănătății, aceasta ar trebui să reducă presiunea asupra sistemului de protecție socială.

Un alt domeniu prevede eliminarea diferitelor obstacole birocratice pentru dezvoltarea economică.