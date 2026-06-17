Clubul secret „Dialog” organizează retrageri pentru oficialii americani.

Comunitatea „Dialog” a fostului director executiv PayPal, Peter Thiel, organizează „retrageri” private pentru oficiali americani, reprezentanți ai guvernelor străine și lideri ai companiilor din Silicon Valley.

Despre acest lucru a raportat Wired, citând surse. Următorul eveniment este programat pentru august. Redacția a obținut lista participanților și programul.

„Retreat”-ul va avea loc la hotelul Powerscourt din Dublin, în perioada 12-16 august. În total, 222 de persoane sunt înregistrate pentru eveniment. Fiecăruia i s-a atribuit un statut, de exemplu „participant activ” sau „invitat”. 87 de persoane de pe listă vor participa la „retreat” pentru prima dată. În program sunt enumerate sesiuni neoficiale: „Banii (cumpără fericirea?)”, „Să readucem armele nucleare”, „Cum este viața ta sexuală?” și altele. Oaspeții vor putea de asemenea să asculte discursurile „Creează un cult” ale fondatorului site-ului creștin Pray.com și „Creează o petrecere” ale unui fost angajat al Casei Albe pentru securitate națională.

Printre participanții la „retreat” se numără oficiali în funcție din administrația președintelui SUA Donald Trump, doi senatori americani, fost șef al serviciilor de informații din Orientul Mijlociu, ambasador în funcție în SUA și alții. În documente este menționat comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, Alexus Grinkevich. Potrivit Wired, el face parte din clubul secret „Dialog” din 2021. În registrele companiei sunt menționați ministrul american al finanțelor Scott Bessent, ministrul armatei SUA Dan Driscoll, fostul guvernator al Fed Randy Kroszner.

În plus, „Dialog” a lansat o aplicație de dating sub sloganul „conexiuni semnificative pentru oameni excepționali”. Dacă un participant la „retreat” indică în profil că „caută dragoste”, i se cere să precizeze statutul relațional: „Bărbat singur”, „Femeie singură” sau „Altul”. Aplicația solicită informații suplimentare despre utilizator, inclusiv opiniile politice. „Dialog” susține că aceste informații „nu vor fi niciodată transmise în aplicație sau altor participanți”. Totuși, aceste date, precum și răspunsurile la întrebările despre întâlniri, au fost făcute publice în urma scurgerii de informații, scrie Wired.

Potrivit publicației, oaspeții înregistrați sunt uniți de un cerc de interese comune. De exemplu, influența inteligenței artificiale, războiul, renașterea religioasă, longevitatea. „Dialog” organizează astfel de „retreat”-uri o dată pe an. Regula principală a acestor evenimente este să nu se dezvăluie ce s-a spus la ele, precizează Wired.

Peter Thiel este un antreprenor american, investitor și manager de fonduri speculative. Împreună cu dezvoltatorul Max Levchin a fondat sistemul de plăți PayPal și a fost CEO-ul său. În 2004, Thiel a devenit primul investitor extern în Facebook. În 2006, miliardarul a fondat „Dialog”.