30 Mai 2026, 09:49
Clasamentul țărilor cu cele mai atractive femei
A fost întocmită o listă a țărilor cu cele mai frumoase femei, bazată pe clasamente publicate în 2025.
Datele au fost publicate pe portalul World Population Review, transmite media.az.
Baza studiului au fost clasamentele publicate în 2025. Unele dintre ele s-au bazat pe numărul câștigătoarelor concursurilor internaționale de frumusețe din diferite țări, altele au evaluat din ce state provin cele mai frecvent celebrități mondiale, iar altele s-au bazat pe opinia experților.
În clasamentul care a luat în considerare și voturile de pe forumul Reddit, primul loc a fost ocupat de Columbia. În top cinci s-au mai aflat Polonia, Grecia, Cehia și Rusia, care a ocupat poziția a patra.
Ca fiind cele mai puțin atractive au fost numite femeile din Venezuela, Albania și Spania.