euronews
27 Mai 2026, 09:22
Clasamentul celor mai bune țări din lume pentru relocare: Liderul se află în Europa

Compania Remitly a publicat Indicele de imigrare 2026. Acesta evaluează 82 de țări pe baza a 34 de indicatori, printre care costul vieții, mediul cultural, sistemul educațional, nivelul de fericire, sănătatea și siguranța.

În clasamentul actual, pe primul loc a urcat Elveția, care anul trecut ocupa poziția a doua, scrie euronews.com.

„Elveția se remarcă prin oportunități excepționale de câștig (țara ocupă primul loc la acest indicator la nivel mondial), acces bun la asistență medicală și standarde înalte de siguranță”, se arată în raportul Remitly.

„Atractivitatea Elveției este întărită suplimentar de comunitatea de imigranți bine stabilită și infrastructura dezvoltată a serviciilor publice. Scorurile ridicate la noi indicatori, cum ar fi prezența școlilor internaționale și asigurarea cu resurse energetice, au asigurat țării primul loc”, notează autorii clasamentului.

Nu există o țară universală a viselor, dar iată care au obținut cele mai mari scoruri la nivel mondial.

Cele mai favorabile țări pentru imigranți în 2026

După Elveția urmează Islanda, care a ocupat locul doi după ce anul trecut a fost lider.

Remitly remarcă potențialul puternic de venituri al țării nordice, nivelul ridicat de siguranță și indicatorii buni de mediu, precizând că scăderea în clasament se explică prin reducerea numărului de școli internaționale.

„Cu politica sa familială bine gândită și una dintre cele mai fericite populații din lume, Islanda oferă imigranților o calitate înaltă a vieții într-o societate unită”, adaugă Remitly.

Locul trei a fost ocupat de Luxemburg – datorită veniturilor ridicate, nivelului serios de siguranță și transportului public excelent organizat, ceea ce face țara deosebit de atractivă pentru cei care caută „stabilitate, mobilitate și un nivel înalt de trai în inima Europei”.

Singura țară din afara Europei care a intrat în primele cinci este Australia: aceasta a ocupat locul patru datorită „comunității primitoare de imigranți, oportunităților bune de câștig și stilului de viață axat pe relaxare în natură”.

Topul este încheiat de Germania, pe care Remitly o numește „o alegere sigură pentru imigranții care caută oportunități în cea mai mare economie a Europei, unde există garanții puternice ale drepturilor lucrătorilor și perspective bune pentru o carieră pe termen lung”.

În țară se află, de asemenea, unele dintre cele mai accesibile orașe ca prețuri ale imobiliarelor.

Top 10 țări pentru relocare:

  1. Elveția
  2. Islanda
  3. Luxemburg
  4. Australia
  5. Germania
  6. Irlanda
  7. SUA
  8. Danemarca
  9. Norvegia
  10. Spania
Sursă
