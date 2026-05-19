Cipru plănuiește să înceapă vânzările de gaze naturale către Europa începând din 2028.

Despre aceasta a declarat președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, în cadrul ședinței Consiliului de Miniștri.

Strategia energetică are o importanță cheie pentru Cipru, care, pe lângă valorificarea propriilor zăcăminte, promovează și conectarea electrică cu Europa prin Grecia, transmite euronews.com.

Adresându-se guvernului, Nikos Christodoulides a amintit că descoperirea primului zăcământ în zona economică exclusivă a Republicii Cipru a fost făcută în 2011

„După 15 ani, astăzi, considerăm că luăm cea mai importantă decizie privind valorificarea gazului natural”, a spus el.

Acorduri cu Exxon și Eni-TotalEnergies

Nikos Christodoulides a anunțat, de asemenea, că Cipru intenționează să încheie noi acorduri cu giganți energetici precum Exxon:

„Astăzi aprobăm planul de dezvoltare și exploatare a zăcământului „Kronos”, precum și acordurile care vor stabili condițiile principale de vânzare a gazului natural cipriot. Este un pas extrem de important în valorificarea resurselor energetice ale țării noastre. Scopul este ca în 2028 primul gaz natural cipriot să fie vândut în Europa prin Egipt. În ceea ce privește energia, în cel mai scurt timp vor urma anunțuri suplimentare: în colaborare cu Exxon avem consultări avansate și foarte curând vom fi pregătiți să anunțăm pașii concreți următori”, a declarat președintele Ciprului.

Ministrul Energiei din Cipru, Michalis Damianou, a anunțat imediat după ședința Consiliului de Miniștri:

„Consorțiul Eni – TotalEnergies va lua în curând decizia finală de investiție pentru zăcământul „Kronos”, deschizând o nouă pagină istorică în dezvoltarea energetică a Ciprului. După aproape două decenii de activități intense de explorare și descoperiri semnificative, țara face un pas decisiv de la explorare la exploatare, cu scopul ca primul gaz natural cipriot să ajungă pe piață în 2028.

Dezvoltarea „Kronos” întărește semnificativ poziția strategică a Ciprului într-o perioadă de schimbări geopolitice profunde. În paralel, aceasta consolidează rețeaua de parteneriate pe care țara a construit-o cu aliați precum Egipt, Franța și Italia, întărindu-i și mai mult prezența geostrategică în regiune.

A doua propunere aprobată se referă la condițiile principale ale acordului de vânzare a gazului natural din zăcământul „Afrodita” din blocul 12 al ZEE cipriote. Consorțiul licențiat Chevron, BG și NewMed Energy va lua decizia de investiție până în 2027.”