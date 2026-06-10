Cinci țări din UE propun limitarea drepturilor viitorilor membri ai blocului.

Potrivit Reuters, într-un document comun elaborat de Germania, Franța, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg se menționează că această măsură are scopul de a crea garanții suplimentare pentru statul de drept, transmite unian.net.

În prezent, guvernele europene continuă discuțiile privind necesitatea modificării regulilor pentru noii membri. Unele capitale cer ca UE să adopte garanții mai stricte, parțial din cauza problemelor anterioare cu Ungaria, în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban.

Documentul prezintă mai multe opțiuni care ar putea fi incluse în viitoarele tratate de aderare, inclusiv un nou mecanism de monitorizare și o clauză ce ar permite adoptarea unor măsuri în cazul unor regresii grave în domenii precum democrația și libertatea presei.

„UE trebuie să poarte o discuție aprofundată privind posibilitatea unor restricții temporare, tranzitorii, ale dreptului de vot pentru noile state membre, în special în acele părți ale legislației UE unde este necesar consensul unanim”, au scris cele cinci țări.

În special, acest lucru se referă la chestiuni legate de extinderea UE, politica externă și deciziile bugetare, pentru care în prezent este necesar acordul tuturor statelor membre.