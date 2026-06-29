Cinci persoane au murit în urma unui atac armat într-un centru pentru tineret în nordul Germaniei.

În orașul Stade din nordul Germaniei, cinci persoane au murit în urma unui atac armat, informează Reuters, citând o declarație a poliției.

A fost reținut un suspect, au declarat reprezentanții organelor de drept, fără a oferi alte detalii, scrie meduza.io.

NDR informează că poliția a avertizat localnicii că pe strada Dankersstrasse are loc o operațiune și i-a rugat să evite zona. NTV, la rândul său, relatează, citând reprezentanți ai organelor de drept, că împușcăturile au avut loc într-un centru pentru tineret.

Stade este situat la aproximativ 50 de kilometri de Hamburg. În oraș locuiesc aproximativ 50.000 de oameni.