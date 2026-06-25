Cinci persoane au murit în Italia într-o singură zi din cauza caniculei extreme.

Ultimul val de căldură din Italia a provocat moartea a cinci persoane în mai puțin de 24 de ore, în timp ce temperatura a urcat până la 41°C în cea mai mare parte a țării.

Despre aceasta informează The Guardian, transmite eurointegration.com.ua.

După ce marți un bărbat de 57 de ani a murit în timp ce lucra pe câmp, în apropiere de Lodi, la periferia orașului Milano, miercuri au fost raportate alte patru decese: un lucrător de 61 de ani într-o vie din zona Piacenza; un bărbat de 56 de ani, căruia i s-a făcut rău în timp ce vizita mormântul părinților săi într-un cimitir din Garlasco; un om fără adăpost, găsit mort într-o piață din Napoli; și un muncitor care și-a pierdut cunoștința în timpul unor lucrări de reparație la un obiectiv de infrastructură hidrotehnică din zona Padova.

Căldura extremă a evidențiat și suprasolicitarea rețelei electrice italiene. Potrivit RAI, întreruperile repetate de curent au cauzat defecțiuni ale sistemelor de aer condiționat în mai multe orașe mari, în special în Galeria Uffizi din Florența, miercuri.

Conducerea muzeului a fost nevoită să limiteze numărul vizitatorilor și să suspende temporar vânzarea biletelor, deoarece sistemele de răcire abia făceau față cererii.

În prezent, 18 orașe italiene se află în stare de alertă maximă de căldură. Mai multe guverne regionale au interzis muncitorilor și curierilor să lucreze în aer liber în cele mai fierbinți ore ale zilei, deși unii angajați au protestat, susținând că aceste restricții le amenință veniturile deja instabile.

Principalele sindicate din Italia au făcut apel la guvern să utilizeze fondurile de rezervă de urgență pentru a acorda compensații lucrătorilor obligați să înceteze activitatea din cauza căldurii. Ei afirmă că angajații expuși la temperaturi periculoase pentru viață nu ar trebui să aleagă între protejarea sănătății și pierderea salariului.