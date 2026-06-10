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10 Iunie 2026, 19:36
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Chinezii renunță în masă la drone din cauza înăspririi regulilor de utilizare

Mulți proprietari chinezi de drone au început să le vândă online după înăsprirea cerințelor privind deținerea și utilizarea acestora.

Chinezii renunță în masă la drone din cauza înăspririi regulilor de utilizare.
Chinezii renunță în masă la drone din cauza înăspririi regulilor de utilizare.

În mai, China a adoptat reguli privind utilizarea dronelor. Conform acestora, proprietarii trebuie să înregistreze quadcopterele la autoritățile locale, să transmită date despre zboruri și să obțină permisiunea prealabilă pentru zborurile în zone cu acces restricționat. Regulile vor intra în vigoare în iulie, transmite ft.com.

„Mulți oameni s-au debarasat de ele. Prețurile au scăzut cu aproximativ 30%. Dronele noi uneori sunt pur și simplu imposibil de vândut”, a declarat pentru FT Liu Zhengyu, vicepreședintele companiei Leyishou, care se ocupă cu vânzarea dronelor second-hand.

În timpul celei mai mari expoziții de drone din țară, desfășurată în mai la Shenzhen, mulți producători au spus că înăsprirea regulilor va încetini dezvoltarea sectorului în creștere rapidă. „Dacă vă ocupați de producția de drone, în condițiile actuale vă este dificil, a declarat Dong Honglong de la compania Shantou Shengze Intelligent Manufacturing. — Fiecare fabrică întâmpină dificultăți.”

Potrivit lui Honglong, în ciuda scăderii prețurilor cu mai mult de jumătate, compania sa s-a confruntat anul acesta cu o scădere a cererii și pierde bani la fiecare dronă.

Alți participanți pe piață și experți remarcă faptul că China „rămâne hotărâtă să dezvolte economia la joasă altitudine”, domeniul de activitate desfășurat la o înălțime de până la 1.000 m deasupra solului. Regulatorul industriei aviatice din țară se așteaptă ca piața, inclusiv mașinile zburătoare și taxiurile aeriene, să crească până în 2035 la 520 miliarde de dolari, de la 150 miliarde de dolari în prezent.

„China nu dorește un cer necontrolat, plin de diverse activități cu drone. Vrea să creeze o rețea logistică clară, de exemplu, pentru dronele cargo”, citează FT pe Emerson Xu, directorul general al companiei de consultanță în aviație NexAvian.

Potrivit acestuia, autoritățile sunt, de asemenea, interesate de drone pentru inspecții și intervenții în situații de urgență. 

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