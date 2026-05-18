China s-a angajat să cumpere anual din SUA produse agricole în valoare de 17 miliarde de dolari.

Potrivit declarației, cifra de 17 miliarde de dolari nu include angajamentele Chinei privind achiziționarea de soia, convenite în 2025, scrie rbc.ua cu referire la reuters.com.

De asemenea, se menționează că China va colabora cu autoritățile de reglementare din SUA pentru a ridica suspendarea activității întreprinderilor americane de procesare a cărnii de vită și pentru a relua importul de păsări din statele SUA recunoscute ca fiind libere de gripă aviară.

Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a declarat săptămâna trecută că aceste consilii vor examina problema accesului produselor agricole pe piață și vor extinde comerțul „în cadrul reducerii reciproce”.

Reuters scrie că, după tarifele reciproce de anul trecut, care au redus drastic comerțul, exportul de produse agricole din SUA către China a scăzut semnificativ.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii din SUA, în 2025 exportul a scăzut cu 65,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și a constituit 8,4 miliarde de dolari.

De asemenea, agenția notează că, de la primul mandat al lui Trump, China a redus rar dependența de produsele agricole americane, achiziționând din SUA aproximativ 20% din datoriile soiei în 2024, comparativ cu 41% în 2016.