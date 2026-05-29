China construiește în deșert un complex militar pentru a răspunde unui atac nuclear al SUA.

China construiește într-un deșert îndepărtat un complex militar extins, care, potrivit unor experți în securitate, este destinat să asigure că niciun prim atac american asupra arsenalului nuclear al Chinei nu va putea priva Beijingul de capacitatea de a riposta, transmite unian.net.

Potrivit Reuters, imaginile satelitare arată că Beijingul construiește o rețea extinsă de platforme de lansare, buncăre și noduri de comunicații lângă minele nucleare izolate, unde sunt depozitate cele mai cu rază lungă de acțiune rachete ale armatei chineze.

China a construit peste 80 de platforme de lansare și trei structuri octogonale în nord-vest, aproape de câmpul de mine nucleare Hami.

„Imaginile arată peste 80 de platforme care pot fi folosite pentru desfășurarea flotei în expansiune de lansatoare mobile de rachete și baterii antiaeriene ale Chinei. Potrivit a trei analiști în securitate, acestea arată, de asemenea, facilități care pot fi utilizate pentru război electronic, comunicații prin satelit și controlul operațiunilor”, se menționează în articol.

Scara construcției indică o extindere semnificativă a infrastructurii fortificate, destinată protejării și operării forțelor nucleare terestre ale Chinei. Împreună, această rețea reflectă o îmbunătățire substanțială a eforturilor Beijingului de a asigura capacitatea de ripostă, subliniind intensificarea competiției nucleare cu Statele Unite în contextul creșterii tensiunilor.

„Vedem că această infrastructură este construită la o scară grandioasă, acoperind mii de kilometri pătrați de deșert dincolo de câmpurile de mine”, a declarat Alexandru Neil, cercetător la centrul analitic Pacific Forum.