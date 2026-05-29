theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
29 Mai 2026, 12:51
5 703
Copiază linkul
Link copiat

China construiește în deșert un complex militar pentru a răspunde unui atac nuclear al SUA

China a construit peste 80 de platforme de lansare și trei structuri octogonale în nord-vest, nu departe de câmpul de mine nucleare Hami.

China construiește în deșert un complex militar pentru a răspunde unui atac nuclear al SUA.
China construiește în deșert un complex militar pentru a răspunde unui atac nuclear al SUA.

China construiește într-un deșert îndepărtat un complex militar extins, care, potrivit unor experți în securitate, este destinat să asigure că niciun prim atac american asupra arsenalului nuclear al Chinei nu va putea priva Beijingul de capacitatea de a riposta, transmite unian.net.

Potrivit Reuters, imaginile satelitare arată că Beijingul construiește o rețea extinsă de platforme de lansare, buncăre și noduri de comunicații lângă minele nucleare izolate, unde sunt depozitate cele mai cu rază lungă de acțiune rachete ale armatei chineze.

China a construit peste 80 de platforme de lansare și trei structuri octogonale în nord-vest, aproape de câmpul de mine nucleare Hami.

„Imaginile arată peste 80 de platforme care pot fi folosite pentru desfășurarea flotei în expansiune de lansatoare mobile de rachete și baterii antiaeriene ale Chinei. Potrivit a trei analiști în securitate, acestea arată, de asemenea, facilități care pot fi utilizate pentru război electronic, comunicații prin satelit și controlul operațiunilor”, se menționează în articol.

Scara construcției indică o extindere semnificativă a infrastructurii fortificate, destinată protejării și operării forțelor nucleare terestre ale Chinei. Împreună, această rețea reflectă o îmbunătățire substanțială a eforturilor Beijingului de a asigura capacitatea de ripostă, subliniind intensificarea competiției nucleare cu Statele Unite în contextul creșterii tensiunilor.

„Vedem că această infrastructură este construită la o scară grandioasă, acoperind mii de kilometri pătrați de deșert dincolo de câmpurile de mine”, a declarat Alexandru Neil, cercetător la centrul analitic Pacific Forum.

Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici