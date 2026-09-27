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27 Septembrie 2026, 15:00
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China a trimis în SUA o pereche de urși panda giganți pentru zece ani

Două panda uriașe, Ping Ping și Fu Shuan, au plecat pe 27 septembrie cu un zbor charter de pe Aeroportul Chengdu Shuangliu spre Grădina Zoologică din Atlanta, unde vor petrece zece ani.

China a trimis în SUA o pereche de urși panda giganți pentru zece ani.
China a trimis în SUA o pereche de urși panda giganți pentru zece ani.

Înainte de plecare, la Centrul de studiere și reproducere a urșilor panda uriași din Chengdu a fost organizată pentru ei o ceremonie de rămas-bun, transmite xinhuanet.com.

Ping Ping este un mascul, născut la 17 martie 2020, iar Fu Shuang este o femelă, născută la 18 octombrie în același an. Materialul „Xinhua” menționează că primul panda se cațără bine în copaci, iar al doilea găsește rapid hrana ascunsă de îngrijitori.

La 24 septembrie, președintele Republicii Populare Chineze (RPC), Xi Jinping, a anunțat, în timpul unei vizite de stat în SUA, că Ping Ping și Fu Shuang vor ajunge în zilele următoare la Grădina Zoologică din Atlanta. El a numit urșii panda uriași un simbol al prieteniei dintre popoarele chinez și american.

RPC folosește transferul urșilor panda către grădinile zoologice din străinătate drept instrument al așa-numitei «diplomații panda». Din 1984, animalele sunt oferite altor țări în baza unor contracte care, de regulă, sunt încheiate pe zece ani. După expirarea termenului, panda se întorc.

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