China a instalat cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume.

Sistemul cu o putere de 16 megawați, cunoscut sub numele de Three Gorges Pilot, a fost instalat în apele orașului Yangjiang din provincia Guangdong, unde adâncimea este prea mare pentru o fundație tradițională fixă pe fundul mării, transmite unian.net, cu referire la livescience.com.

„Turbinele eoliene plutitoare sunt destinate exploatării în locuri unde adâncimea face imposibilă utilizarea parcurilor eoliene marine obișnuite, care trebuie fixate pe fundul mării. În schimb, turbina este instalată pe o platformă plutitoare uriașă, care poate fi ancorată în loc, ceea ce extinde semnificativ suprafața oceanului disponibilă pentru dezvoltarea energiei eoliene”, explică materialul.

Turbina de 16 megawați, construită de compania China Three Gorges (CTG) Corp., este montată pe o platformă semisubmersibilă. Diametrul rotorului este de 252 de metri, iar vârfurile palelor se ridică deasupra apei la o înălțime de peste 270 de metri.

„Construcția Three Gorges este o continuare a turbinei instalate anul trecut de companiile China Huaneng Group și Dongfang Electric Corp. Principalele îmbunătățiri vizează designul și ingineria sistemului. Noua platformă este proiectată să reziste condițiilor dure din oceanul adânc, inclusiv valurilor de peste 20 de metri înălțime și vitezelor vântului de până la 264 km/h – echivalentul unui uragan de categoria 5”, adaugă publicația.

Reprezentanții companiei au subliniat în declarația lor că, pentru asigurarea stabilității platformei și prevenirea derapajului excesiv, este folosit un sistem avansat de ancorare, care combină ancore cu ventuze, lanțuri de ancoră și cabluri din poliester de înaltă rezistență, precum și sisteme de balastare și monitorizare.

De asemenea, construcția include o serie de elemente destinate să absoarbă și să distribuie forța vântului și a apei, ceea ce permite creșterea rezistenței platformei și prelungirea duratei sale de utilizare.

„Pentru comparație: conform datelor Administrației pentru Informații Energetice din SUA, o casă americană medie consumă aproximativ 10.500 kWh de energie electrică pe an, ceea ce înseamnă că turbina poate asigura energie electrică pentru aproximativ 4.200 de case anual”, au explicat în publicație.

Live Science notează că această instalație atrage atenția nu doar prin dimensiunile sale, ci și prin provocările inginerești complexe pe care inginerii au reușit să le depășească – sarcina mare asupra rotorului, stabilitatea platformei, ancorarea dinamică și conectarea la rețeaua electrică marină.

„Turbinele plutitoare reprezintă provocări uriașe pentru ingineri, deoarece trebuie să reziste mișcării constante cauzate de valuri și curenți fără a afecta performanța transmisiei sau spațiul dintre pale, precum și să suporte condițiile meteorologice marine extreme pe o perioadă lungă de exploatare”, au subliniat în material.