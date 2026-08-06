China a început construcția unei șosele de centură cu o lungime de 27.000 de kilometri.

Autoritățile din China au prezentat un proiect amplu de creare a unei șosele de centură, care va trece de-a lungul granițelor terestre și a litoralului maritim al țării.

Cum a anunțat Ministerul Transporturilor din R.P. Chineze, baza noului traseu va fi formată din trei autostrăzi naționale — G219, G331 și G228, a căror lungime totală va depăși 27 mii de kilometri, scrie naked-science.ru.

Cele trei rute se întâlnesc în trei puncte strategice importante — Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură din nord-vestul țării, provincia Liaoning din nord-est și Regiunea Autonomă Guangxi-Zhuang din sud. Împreună, ele formează o șosea de centură gigantică, care acoperă practic întregul perimetru al Chinei.

Autostrada G331 se întinde pe aproximativ 9.200 de kilometri de la orașul Dandong din provincia Liaoning până la orașul Altay din Xinjiang. Ea trece de-a lungul unei părți considerabile a frontierei nordice a Chinei, traversează stepele din Mongolia Interioară și, de asemenea, cele mai importante zone agricole, forestiere și energetice din nord-estul țării.

Traseul G219, cu o lungime de aproximativ 10 mii de kilometri, leagă zona Kanas din Xinjiang de orașul Dungxing din Guangxi, trecând de-a lungul frontierei vestice a Chinei. Este cea mai diversă autostradă în ceea ce privește peisajele naturale: traversează deșerturi, platoul Qinghai-Tibet, Himalaya, chei adânci, ghețari și zone mlăștinoase.

Autostrada G228, cu o lungime de aproximativ 7.400 de kilometri, trece de-a lungul coastei estice și sudice a țării, conectând Dandong și Dungxing. Ea leagă zeci de orașe de la malul mării și traversează cele mai mari sisteme fluviale din China, inclusiv bazinele râurilor Yangtze și Zhujiang (Râul Perlelor).

Importanța noii șosele de centură depășește cu mult dezvoltarea infrastructurii rutiere. În cadrul Ministerului Transporturilor, se subliniază că acesta va deveni un traseu turistic important, un coridor pentru valorificarea resurselor naturale și pentru consolidarea zonelor de la graniță.

Implementarea proiectului va permite îmbunătățirea semnificativă a accesibilității de transport pentru districtele de la graniță și pentru localitățile îndepărtate, asigurând conectarea lor mai eficientă la rețeaua națională de drumuri. Se așteaptă ca noua infrastructură să devină un stimul pentru dezvoltarea turismului rural, a caselor de oaspeți în familie și a industriei de agrement, ceea ce, la rândul său, va contribui la revitalizarea zonelor rurale și la creșterea nivelului de trai în regiunile de la graniță.

„Șoseaua de centură de aur” va reuni sute de atracții naturale și istorice și va conecta între ele cele mai mari centre agricole, de minerit, energetice și industriale din China. În plus, rețeaua de transport va lega peste 100 de cele mai mari puncte de trecere a frontierei și numeroase porturi maritime, ceea ce va permite creșterea eficienței logisticii, a comerțului exterior și consolidarea securității frontierelor de stat.

Astfel, proiectul reprezintă nu doar o reunire a trei autostrăzi. El va deveni o parte importantă a rețelei naționale complexe de transport tridimensională a Chinei, asigurând o deplasare mai liberă a oamenilor, mărfurilor și resurselor și contribuind, totodată, la integrarea economică ulterioară a țării.