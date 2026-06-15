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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Iunie 2026, 17:09
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China a anulat 12.000 de specializări universitare din cauza inteligenței artificiale

Universitățile chineze desfășoară una dintre cele mai ample reforme ale învățământului superior din ultimii ani, revizuind masiv lista programelor academice în favoarea specializărilor legate de inteligența artificială.

China a anulat 12.000 de specializări universitare din cauza inteligenței artificiale.
China a anulat 12.000 de specializări universitare din cauza inteligenței artificiale.

Despre acest lucru raportează Southern China Morning Post.

Potrivit datelor Ministerului Educației din RPC, între 2021 și 2025, în China au fost închise sau suspendate temporar aproximativ 12.200 de programe de licență. În aceeași perioadă, universitățile au lansat în jur de 10.200 de noi specializări. În total, modificările au afectat peste 30% din programele educaționale ale universităților chineze.

Reducerea cea mai semnificativă a vizat disciplinele umaniste, artele, limbile străine și managementul. Aceste domenii sunt tot mai des considerate suprasaturate de specialiști și mai puțin solicitate în contextul implementării active a tehnologiilor de automatizare și inteligență artificială.

Un stimul suplimentar pentru reformă a fost situația de pe piața muncii. Potrivit autorităților chineze, rata șomajului în rândul tinerilor depășește 16%, ceea ce crește presiunea asupra sistemului educațional.

Locul eliberat este ocupat de noi specializări orientate spre sectoarele tehnologice strategice. În special, mai multe universități au lansat deja programe în domeniul așa-numitei „inteligențe întrupate” — o direcție legată de integrarea inteligenței artificiale în robotică, industrie și complexe inginerești.

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