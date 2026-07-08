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8 Iulie 2026, 14:28
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Cheltuielile Germaniei pentru apărare s-au apropiat de recordul de 125 de miliarde de euro

În 2026, cheltuielile Germaniei pentru apărare vor ajunge la 124,7 miliarde de euro, arată datele publicate de NATO înaintea summitului de la Ankara.

Cheltuielile Germaniei pentru apărare s-au apropiat de recordul de 125 de miliarde de euro.
Cheltuielile Germaniei pentru apărare s-au apropiat de recordul de 125 de miliarde de euro.

Astfel, comparativ cu anul trecut, cheltuielile pentru apărare ale Germaniei vor crește cu 25,5% și vor atinge o valoare record. Mai mult decât Germania, în cadrul alianței, cheltuiesc pentru apărare doar Statele Unite, scrie dw.com.

Potrivit calculelor alianței, ponderea cheltuielilor pentru apărare din PIB-ul Germaniei va ajunge la 2,69%, față de 2,22% în 2025. Pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare, Germania plănuiește să „împrumute” peste 800 de miliarde de euro până în 2030, iar doar în 2027 vor fi emise obligațiuni de stat în valoare de peste 200 de miliarde de euro, scrie Financial Times.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a numit investițiile țărilor europene, în special ale Germaniei, în capacitatea lor de apărare drept „ridicole”. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu au fost de acord cu această opinie.

„Doar anul trecut, aliații europeni și Canada au cheltuit pentru apărare aproape cu 20% mai mult decât în anul precedent. Aceasta înseamnă 139 de miliarde de dolari în plus. Dacă luăm în considerare anii 2025 și 2026 împreună, creșterea va fi de 258 de miliarde de dolari”, a declarat Rutte.

Sursă
dw.com logodw
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