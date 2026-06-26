Charles al III-lea a devenit primul monarh din istorie care și-a făcut publice veniturile.

Monarhul britanic Charles al III-lea a plătit voluntar taxe în valoare de 12,9 milioane de lire sterline – 17 milioane de dolari – în perioada 2024-2025.

Fiul lui Charles al III-lea, prințul William, a plătit 7,76 milioane de lire sterline impozit pe venit și pe câștigurile de capital pentru anul fiscal 2024-2025, scrie rbc.ua, citând bloomberg.com.

Informațiile despre avere și taxe au fost publicate joi de Palatul Buckingham și Palatul Kensington.

Palatul Buckingham nu a dezvăluit cota de impozitare plătită de rege. Totuși, conform ultimelor rapoarte ale Ducatului de Lancaster – principala sursă de venit personal a regelui – monarhul a primit dividende în valoare de 26,5 milioane de lire sterline în anii 2024-2025.

În raportul prințului William se menționează că el „plătește cea mai mare cotă de impozit pe venit și pe câștigurile de capital pentru toate veniturile sale personale”.

Se știe că cheltuielile fiscale ale regelui Charles al III-lea au crescut de la 11,7 milioane de lire sterline în anii 2023-2024, iar taxele totale ale prințului William au scăzut de la 8,34 milioane de lire sterline în același an.

„Deși finanțele regale pot părea uneori complicate, sistemul de bază este în principiu clar, structurat legislativ și îmbunătățit în timp pentru a asigura monarhului posibilitatea de a sluji independent, responsabil și în interes pe termen lung al națiunii”, a declarat James Chalmers, administratorul tezaurului privat.