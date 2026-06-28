CGRII a atacat bazele SUA, iar Trump amenință Iranul cu „distrugere totală”.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) a anunțat că forțele sale navale și aeriene au lansat rachete balistice și drone asupra bazei aeriene a armatei SUA Ali al-Salem din Kuweit.

Trump a avertizat deja Teheranul cu privire la „distrugerea forțată” a țării. Despre aceasta informează rbc.ua cu referire la Middle East Eye, Anadolu și mesajul lui Trump pe Truth Social.

Pe lângă baza aeriană din Kuweit, CGRI afirmă că a lovit Flota a Cincea a SUA în Port Salman, în capitala Bahrainului, Manama. Totuși, nu există încă confirmări oficiale.

În declarație se precizează că atacurile au fost un răspuns la lovitura SUA asupra a cinci obiective de coastă din Iran.

Forțele armate kuweitiene afirmă că apărarea antiaeriană a țării răspunde la „amenințări ostile cu rachete și drone”. Militarii au îndemnat populația să respecte regulile de siguranță.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a publicat un mesaj dur pe rețeaua sa socială Truth Social. În acesta, liderul țării a amenințat cu utilizarea forței militare împotriva Iranului.

„Poate veni un moment când nu vom mai putea fi raționali și vom fi nevoiți să încheiem prin forță ceea ce am provocat cu mare succes. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista”, a subliniat Trump.