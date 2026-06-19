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19 Iunie 2026, 18:09
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CGRI a creat în Irak grupuri pentru atacuri asupra țărilor din Golful Persic

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (CGRI) a creat în Irak mai multe celule secrete pentru a ataca țările arabe vecine.

CGRI a creat în Irak grupuri pentru atacuri asupra țărilor din Golful Persic.
CGRI a creat în Irak grupuri pentru atacuri asupra țărilor din Golful Persic.

Despre aceasta raportează Reuters, citând surse. Potrivit agenției, aceste grupuri au atacat deja Kuweitul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Sursele agenției menționează că fiecare grup este format din zece combatanți șiiți cu experiență. Unitățile operează ocolind formațiunile pro-iraniene șiite deja existente în țară și sunt subordonate direct Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI). Aceasta a fost făcută pentru a îngreuna detectarea și combaterea lor.

Potrivit observatorilor, crearea unor astfel de celule reflectă schimbări în tactica CGRI, menite să păstreze capacitatea Iranului de a-și extinde puterea și influența în regiune, în condițiile unei slăbiri vizibile a formațiunilor proxy armate și epuizării resurselor militare și economice proprii.

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