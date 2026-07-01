Cerul deasupra Venezuelei s-a înroșit după cutremur.

Strălucirea roșiatică deasupra Caracasului după cutremur nu este legată de procese geologice neobișnuite, ci de dispersia luminii solare de către particulele de praf și fragmentele mici din atmosferă.

După cutremurul din Venezuela, cerul s-a colorat în roșu. Cauza acestui fenomen neobișnuit a fost dispersia luminii solare de către particulele de praf și fragmentele mici din atmosferă, și nu noi procese geologice, a anunțat vtv.com.ve.

Potrivit postului de televiziune, efectul, cunoscut și sub numele de dispersie Rayleigh, se intensifică la o concentrație ridicată a particulelor în aer, mai ales dacă cutremurul coincide cu un vânt puternic sau cu aducerea de praf din deșert.

Postul de televiziune a subliniat, de asemenea, că un astfel de fenomen este adesea interpretat greșit ca un semn prevestitor al unor noi cutremure sau alte situații de urgență. Totuși, din punct de vedere științific, reprezintă o reacție naturală a atmosferei la o cantitate mare de particule solide aflate în aer.

În același timp, VTV a amintit despre existența unui alt fenomen – așa-numitele lumini ale cutremurelor. Acestea apar ca urmare a distrugerii și frecării rocilor care conțin cuarț sub scoarța terestră, ceea ce poate duce la apariția unor sarcini electrice și a unor scântei luminoase temporare pe cer.

Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au avut loc în nordul Venezuelei în seara zilei de 24 iunie, la un interval de mai puțin de un minut. Conform celor mai recente date oficiale ale autorităților țării, au murit 1.943 de persoane, 10.571 au fost rănite, iar alți 28.380 de afectați sunt tratați în spitale și spitale de campanie.