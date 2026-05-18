Cererea de croaziere rămâne ridicată, în ciuda focarelor de boli izbucnite la bord.

Vacanțele în format croazieră în 2026 rămân o alegere populară: în ciuda unei serii de rapoarte alarmante despre probleme de sănătate la bord, în acest an se așteaptă ca milioane de călători să plece pe mare, scrie euronews.com.

Recentele focare de hantavirus și norovirus pe vasele de croazieră au stârnit îngrijorare printre pasageri; printre incidente se numără moartea a trei călători la bordul navei MV Hondius după escală în Argentina și un focar de norovirus pe o navă britanică de croazieră aflată în portul Bordeaux din Franța.

Totuși, reprezentanții industriei și experții în turism susțin că aceste cazuri sunt puțin probabil să afecteze cererea: companiile de croazieră continuă să prevadă un număr record de pasageri la nivel global în acest an.

Rob Kvortnik, lector la Școala de Hotelărie Nolan a Universității Cornell, care monitorizează atent piața croazierelor, spune că pasionații de croaziere „manifestă o reziliență surprinzătoare față de astfel de știri”.

În raportul „Starea industriei croazierelor 2026”, publicat în aprilie, asociația de profil Cruise Lines International Association (CLIA) a estimat că în acest an vor pleca pe mare 38,3 milioane de persoane, cu 4% mai mult decât recordul de anul trecut – 37,2 milioane de pasageri.

Datele consolidate despre vânzări la nivelul întregii industrii sunt păstrate confidențiale. La întrebarea privind impactul posibil al evenimentelor de la bordul MV Hondius, CLIA a răspuns că nu comentează și nu discută nivelul rezervărilor. Mai multe companii mari de croazieră, inclusiv Royal Caribbean, Norwegian și Carnival, nu au răspuns solicitării Associated Press privind cererea din partea clienților.

Compania olandeză Oceanwide Expeditions, proprietara navei MV Hondius, a declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare în activitatea sa. Următoarea croazieră a companiei va pleca din Keflavik, Islanda, pe 29 mai.

Pasionații experimentați de croaziere spun că focarul nu le va afecta planurile.

„Am rezervate opt croaziere și cu siguranță voi mai rezerva”, spune Jenny Fielding, care conduce un blog și publică videoclipuri despre croaziere sub pseudonimul Cruise Mummy. – „Croaziera nu este mai puțin sigură decât orice alt tip de vacanță, cu condiția ca călătorii să respecte măsuri rezonabile de precauție și să urmărească recomandările oficiale”.

Scott Eddy, influencer în domeniul ospitalității, se află acum într-o croazieră, nava fiind ancorată în Monaco. Potrivit lui, colegii de călătorie nu discută despre focarul de hantavirus. „Călătorul obișnuit înțelege că este o problemă locală de sănătate, nu ceva specific croazierelor”, spune Eddy.

Potrivit directorului general al CruiseCompete.com, Bob Levinstein, o platformă online unde călătorii pot compara ofertele agențiilor de turism în planificarea vacanțelor, în prima jumătate a lunii mai au fost vândute cu 31,7% mai multe cabine față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Pot spune cu certitudine că nu observăm o scădere a cererii”, remarcă Levinstein. El adaugă că norovirusul – un virus extrem de contagios care provoacă tulburări gastrointestinale și se răspândește rapid în locuri aglomerate – este asociat puternic de mulți americani cu croazierele, deoarece Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA solicită ca navele să raporteze cazurile în care simptomele apar la 3% sau mai mulți pasageri.

Pe o navă cu 5.000 de pasageri, o boală care afectează 3% dintre oameni „trece complet neobservată pentru majoritatea celor aflați în vacanță, iar pasionații experimentați de croaziere știu acest lucru”, adaugă el.

Potrivit lui Kvortnik, agenda actuală a știrilor rareori influențează decizia oamenilor de a pleca în croazieră, deoarece astfel de călătorii sunt de obicei rezervate cu cel puțin șase luni înainte, uneori chiar cu un an. „Cei care rezervă o croazieră mâine deja se gândesc la sărbători”, explică el.