Cercetătorii au avertizat asupra căldurii extreme care ar putea provoca foamete.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de revenirea fenomenului climatic El Niño, care ar putea afecta negativ securitatea alimentară și sănătatea populației în mai multe regiuni ale lumii.

Cercetătorul Voyessa, care studiază legătura dintre El Niño și răspândirea malariei în Etiopia, a subliniat că asigurarea hranei pentru populație joacă un rol esențial în reducerea efectelor anomaliilor climatice. Potrivit acestuia, întreruperile în aprovizionarea cu alimente afectează în mod deosebit grupurile cele mai vulnerabile ale populației, informează The Guardian.

Conform datelor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA), probabilitatea ca El Niño să atingă puterea maximă până la sfârșitul anului este de 63%. Biroul Meteorologic Australian avertizează, de asemenea, asupra riscurilor intensificării căldurii extreme și creșterii numărului de incendii de pădure.

Specialiștii menționează că, în trecut, El Niño a condus de mai multe ori la consecințe economice și umanitare grave. Anul acesta, unii cercetători numesc neoficial fenomenul așteptat „super El Niño” din cauza anomaliilor termice de amploare prognozate.

Anterior, în Franța, 35 din cele 96 de departamente au instituit nivelul roșu, cel mai înalt, de pericol meteorologic din cauza căldurii anormale prognozate pentru 21 iunie. Avertizarea a vizat vestul, sud-vestul și parțial partea centrală a țării. Se așteaptă ca temperatura în aceste regiuni să atingă +40 °C.