theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Iunie 2026, 14:50
684
Copiază linkul
Link copiat

Cercetătorii au avertizat asupra căldurii extreme care ar putea provoca foamete

Oamenii de știință sunt îngrijorați de revenirea fenomenului climatic El Niño, care ar putea afecta negativ securitatea alimentară și sănătatea populației în mai multe regiuni ale lumii.

Cercetătorii au avertizat asupra căldurii extreme care ar putea provoca foamete.
Cercetătorii au avertizat asupra căldurii extreme care ar putea provoca foamete.

Cercetătorul Voyessa, care studiază legătura dintre El Niño și răspândirea malariei în Etiopia, a subliniat că asigurarea hranei pentru populație joacă un rol esențial în reducerea efectelor anomaliilor climatice. Potrivit acestuia, întreruperile în aprovizionarea cu alimente afectează în mod deosebit grupurile cele mai vulnerabile ale populației, informează The Guardian.

Conform datelor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA), probabilitatea ca El Niño să atingă puterea maximă până la sfârșitul anului este de 63%. Biroul Meteorologic Australian avertizează, de asemenea, asupra riscurilor intensificării căldurii extreme și creșterii numărului de incendii de pădure.

Specialiștii menționează că, în trecut, El Niño a condus de mai multe ori la consecințe economice și umanitare grave. Anul acesta, unii cercetători numesc neoficial fenomenul așteptat „super El Niño” din cauza anomaliilor termice de amploare prognozate.

Anterior, în Franța, 35 din cele 96 de departamente au instituit nivelul roșu, cel mai înalt, de pericol meteorologic din cauza căldurii anormale prognozate pentru 21 iunie. Avertizarea a vizat vestul, sud-vestul și parțial partea centrală a țării. Se așteaptă ca temperatura în aceste regiuni să atingă +40 °C.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici