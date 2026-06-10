Cele mai scumpe orașe din Europa pentru achiziționarea unei locuințe: Zurich, pe primul loc.

Cele mai scumpe orașe din Europa pentru achiziția de locuințe s-au concentrat pe un teritoriu relativ mic al continentului, scrie euronews.com.

Vă prezentăm top zece cele mai scumpe piețe imobiliare din Europa - de la locul zece până la primul.

10) Stockholm: preț mediu 8.380 euro/m²

Capitala Suediei deschide topul zece și arată una dintre cele mai remarcabile reveniri ale pieței imobiliare din Europa.

Nu este întâmplător, Stockholm combină unul dintre cele mai ridicate niveluri de trai din Europa cu o piață imobiliară foarte restrânsă.

Prețul mediu al apartamentelor este de 8.380 de euro pe metru pătrat, cu 7,2% mai mult decât anul trecut și cu 17,0% mai mult decât acum doi ani. Această creștere este deosebit de notabilă, având în vedere corecția bruscă care a lovit piața locuințelor din Suedia după creșterea ratelor dobânzilor în 2022.

În restul țării, locuințele sunt semnificativ mai ieftine. În Göteborg, prețul mediu este de 4.428 de euro pe metru pătrat, iar în Malmö – 3.369 de euro.

Stockholm rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe din Europa de Nord pentru achiziția de locuințe.

9) Copenhaga: preț mediu 8.405 euro/m²

Capitala Danemarcei, cunoscută pentru faimoasa faleză Nyhavn, infrastructura dezvoltată pentru biciclete și scena culinară recunoscută la nivel mondial, este cea mai rapidă piață în creștere din top zece.

Prețul mediu al apartamentelor aici este de 8.405 de euro pe metru pătrat, cu 14,3% mai mult decât anul trecut și cu 24,0% mai mult decât acum doi ani – cea mai puternică creștere dintre toate orașele din clasament.

Contrastul cu restul Danemarcei este izbitor. În Aarhus, al doilea oraș ca mărime al țării, prețurile au scăzut în ultimul an cu 16,7%, până la 4.128 de euro pe metru pătrat, în timp ce în Odense și Aalborg, al treilea și al patrulea oraș ca populație, acestea rămân sub 2.800 de euro.

8) Oslo: preț mediu 9.332 euro/m²

Capitala Norvegiei arată una dintre cele mai puternice reveniri ale pieței locuințelor din Europa.

Aflat adânc în fiordul Oslo, orașul combină arhitectura scandinavă modernă cu unele dintre cele mai mari venituri familiale de pe continent.

Prețul mediu al apartamentelor este de 9.332 de euro pe metru pătrat, cu 6,3% mai mult decât anul trecut și cu 14,0% mai mult decât acum doi ani.

Totuși, cea mai mare creștere a prețurilor în Norvegia se înregistrează acum în afara capitalei. În Bergen, al doilea oraș ca mărime al țării, prețurile au crescut cu 22,4% în ultimul an, până la 6.160 de euro pe metru pătrat, iar în Trondheim, al treilea oraș ca mărime, creșterea a fost de 12,8%, până la 5.275 de euro.

7) Amsterdam: preț mediu 9.437 euro/m²

Cartierele de-a lungul canalelor din secolul XVII din Amsterdam au devenit unele dintre cele mai scumpe adrese rezidențiale din Europa.

Lipsa cronică de locuințe, normele stricte de urbanism și cererea ridicată din partea cumpărătorilor străini continuă să împingă prețurile în Amsterdam în sus.

Prețul mediu al apartamentelor este de 9.437 de euro pe metru pătrat, cu 13,0% mai mult decât anul trecut și cu 19,2% mai mult decât acum doi ani.

Pentru cumpărătorii de locuințe, capitala Olandei seamănă tot mai mult cu un obiect de lux cu deficit, nu cu o piață obișnuită.

6) Paris: preț mediu 9.490 euro/m²

Paris rămâne una dintre cele mai recunoscute piețe imobiliare din lume. Totuși, spre deosebire de majoritatea orașelor din acest clasament, aici prețurile scad.

Prețul mediu al apartamentelor este de 9.490 de euro pe metru pătrat, cu 0,3% mai mic decât anul trecut și cu 7,3% mai mic decât acum doi ani, ceea ce face ca Parisul să aibă cea mai slabă performanță din top zece.

Așteptata explozie a pieței după Jocurile Olimpice nu s-a produs încă, iar ratele mai mari ale creditelor continuă să afecteze cererea.

Cu toate acestea, prețurile aici rămân semnificativ mai mari decât în restul Franței: în Lyon, prețul mediu este de 4.551 de euro pe metru pătrat, în Bordeaux – 4.443 de euro, iar în Nantes – 3.376 de euro.

5) Berna: preț mediu 9.952 euro/m²

Berna este cea mai subapreciată piață de locuințe premium din Elveția.

Capitala federală, cunoscută pentru centrul său vechi inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este cea mai accesibilă dintre cele patru orașe elvețiene din acest clasament, deși prețurile aici sunt totuși aproape de 10.000 de euro pe metru pătrat.

Costul mediu al apartamentelor este de 9.952 de euro pe metru pătrat, cu 0,7% mai mic decât anul trecut, dar cu 4,5% mai mare decât acum doi ani.

Prosperitatea ridicată a populației, stabilitatea politică și oferta limitată de locuințe continuă să susțină cererea pe piața imobiliară din întreaga Elveție.

4) Luxemburg (oraș): preț mediu 10.941 euro/m²

Luxemburg, cea mai bogată țară din Europa după PIB pe cap de locuitor, este în același timp una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare de pe continent.

În orașul Luxemburg, unul dintre principalele centre financiare din Europa, prețul mediu al apartamentelor este de 10.941 de euro pe metru pătrat, cu 0,9% mai mic decât anul trecut și cu 6,9% mai mic decât acum doi ani, pe măsură ce piața continuă să se corecteze după un deceniu de creștere rapidă.

Chiar și după corecția recentă, Luxemburg rămâne unul dintre puținele orașe din Europa unde un apartament cu două camere poate costa cu ușurință peste un milion de euro.

3) Lucerna: preț mediu 12.066 euro/m²

Lucerna este, probabil, surpriza principală a acestui clasament.

Orașul este situat într-unul dintre cele mai pitorești locuri din Europa - pe malul lacului cu același nume, în poalele Alpilor.

Deși este mult mai mic decât Zurich și Geneva, prețul mediu al apartamentelor aici este de 12.066 de euro pe metru pătrat, cu 7,3% mai mult decât anul trecut.

Oferta limitată, locația extrem de atractivă și cererea constantă din partea cumpărătorilor locali și străini continuă să împingă prețurile în sus.

2) Geneva: preț mediu 16.819 euro/m²

Poziția Genevei în partea de sus a clasamentului reflectă cererea constantă pentru locuințe pe una dintre cele mai bogate piețe ale forței de muncă din Europa.

Aici se află sediile ONU, Organizației Mondiale a Sănătății, Crucii Roșii și numeroase bănci private, ceea ce atrage în oraș unii dintre cei mai bine plătiți specialiști și oficiali din lume.

Prețul mediu al apartamentelor este de 16.819 de euro pe metru pătrat, cu 3,4% mai mult decât anul trecut și aproape neschimbat față de acum doi ani.

Chiar și la acest nivel de prețuri, oferta rămâne extrem de limitată, ceea ce permite Genevei să păstreze statutul uneia dintre cele mai exclusive piețe imobiliare din Europa.

1) Zurich: preț mediu 18.229 euro/m²

Zurich rămâne cel mai scump oraș din Europa în ceea ce privește costul locuințelor: prețul mediu al apartamentelor aici ajunge la 18.229 de euro pe metru pătrat.

În ultimul an, prețurile au crescut cu 4,2%, iar în doi ani – cu 11,7%, în ciuda faptului că inițial erau la un nivel excepțional de ridicat.

Aici se concentrează cele mai mari bănci din Elveția, bursa de valori și o industrie puternică de gestionare a capitalului; Zurich combină puterea financiară, stabilitatea politică și deficitul cronic de locuințe.

Rezultatul este o piață imobiliară fără egal în Europa.

Zurich nu este doar cea mai scumpă piață de locuințe de pe continent în 2026 – continuă să-și mărească distanța față de restul Europei.