Cele mai mari distrugeri de la începutul războiului: 300 de locuințe, avariate într-un oraș de lângă Kiev.

În noaptea de 6 iulie, Forțele armate ruse au atacat cu rachete și drone Kievul și regiunea din jur. Orașul Vișneve, situat la aproximativ 40 de kilometri de Kiev, s-a aflat printre ținte.

În urma loviturii, acolo s-a produs o detonare secundară a unor obiecte explozive.

Deputata Radei, Mariana Bezuhla, a scris că trupele Federației Ruse au lovit un depozit de muniții, dar ulterior și-a șters postarea, informează meduza.io.

Reprezentanții Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei au declarat că obiectivul unde au avut loc exploziile nu aparține și nu este subordonat Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a susținut că a lovit în Vișneve o fabrică de componente pentru rachete și un depozit de materiale combustibile și lubrifiante.

Despre faptul că în oraș se afla un depozit de muniții au vorbit rudele celor decedați.

Autoritățile regiunii Kiev au anunțat că, în urma loviturii asupra orașului Vișneve, au murit nouă persoane, iar până seara zilei de 7 iulie, 18 persoane erau internate în spitale. În oraș au fost avariate aproape 300 de locuințe, dintre care 91 au fost complet distruse.

Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a declarat că acestea sunt „cele mai ample distrugeri ale sectorului rezidențial de la începutul invaziei la scară largă”.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că așteaptă de la SBU și serviciile de informații o anchetă detaliată a ceea ce s-a întâmplat în oraș.