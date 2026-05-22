theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 10:24
11 094
Copiază linkul
Link copiat

Cel mai mare oraș din Marea Britanie după Londra este condus pentru prima dată de un primar musulman

Birmingham, al doilea oraș ca populație din Marea Britanie după Londra, este condus pentru prima dată în istorie de un primar musulman — Zakir Chaudhry, originar din Pakistan.

Cel mai mare oraș din Marea Britanie după Londra este condus pentru prima dată de un primar musulman.
Cel mai mare oraș din Marea Britanie după Londra este condus pentru prima dată de un primar musulman.

Despre aceasta se menționează pe site-ul oficial al Consiliului orașului Birmingham.

Postul de televiziune Geo News a relatat că, în timpul ceremoniei de învestire a lui Chaudhry în funcția de primar, în sala Consiliului orașului a apărut un capelan musulman care a rostit o rugăciune pentru bunăstarea și succesul noului șef al orașului.

Birmingham s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii din cauza imigrației masive. O parte importantă a populației orașului este acum formată din persoane originare din Asia de Sud și membri ai comunității musulmane.

Capitala Regatului Unit, Londra, este de asemenea condusă de un primar musulman de origine pakistaneză, Sadiq Khan.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici