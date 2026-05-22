Cel mai mare oraș din Marea Britanie după Londra este condus pentru prima dată de un primar musulman.

Despre aceasta se menționează pe site-ul oficial al Consiliului orașului Birmingham.

Postul de televiziune Geo News a relatat că, în timpul ceremoniei de învestire a lui Chaudhry în funcția de primar, în sala Consiliului orașului a apărut un capelan musulman care a rostit o rugăciune pentru bunăstarea și succesul noului șef al orașului.

Birmingham s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii din cauza imigrației masive. O parte importantă a populației orașului este acum formată din persoane originare din Asia de Sud și membri ai comunității musulmane.

Capitala Regatului Unit, Londra, este de asemenea condusă de un primar musulman de origine pakistaneză, Sadiq Khan.