Cel mai mare operator low-cost din Europa nu prognozează anulări în masă ale zborurilor în timpul verii
Cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Ryanair, este sigură că în această vară nu va întâmpina un deficit de combustibil aviatic, în ciuda temerilor privind anularea în masă a zborurilor din cauza războiului din Iran.
În ciuda unui prognostic pozitiv, compania aeriană a avertizat că turiștii care vor rezerva bilete mai târziu în acest an s-ar putea confrunta cu tarife mai mari, transmite eurointegration.com.ua.
„Cererea rămâne ridicată, dar oamenii amână rezervările pentru mai târziu, așa că nu avem previzibilitatea pe care o avem de obicei în perioada iulie-septembrie. Rezervările pentru perioada imediat următoare merg bine, dar dacă oamenii întârzie, vor trebui să plătească tarife mai mari”, a spus Soragan.
Ryanair și-a revizuit și prognoza privind prețurile biletelor de avion pentru vară. Dacă anterior compania anticipa o creștere moderată a tarifelor în sezonul de vârf, acum prevede că prețurile vor rămâne în general la nivelul verii trecute.
Compania a explicat că Europa este în prezent bine aprovizionată cu combustibil pentru avioane datorită livrărilor din Africa de Vest, Norvegia și SUA.
În plus, compania aeriană a anunțat un profit record după plata taxelor: 2,26 miliarde de euro pentru anul financiar încheiat în martie.
Totuși, Ryanair a refuzat deocamdată să publice prognoza financiară pentru 2027 din cauza riscurilor legate de prețurile combustibilului, taxele ecologice și creșterea cheltuielilor cu salariile.