Cel mai lung pod din lume cu un singur pilon, deschis în Taiwan.

Podul denumit Danjiang Bridge a început să fie construit în 2019 și este acum oficial deschis. Lungimea celui mai lung pod din lume cu un singur pilon este de 915 metri. Pentru acest proiect de infrastructură au fost cheltuiți 400 de milioane de dolari. Nu este doar un element decorativ al orașului, ci și o structură foarte rezistentă într-o regiune cu cutremure frecvente, scrie focus.ua.

Proiectul podului Danjiang Bridge a fost realizat de biroul de arhitectură Zaha Hadid Architects. Este un pod hobanat asimetric cu un singur pilon. Un pod hobanat este un tip de pod suspendat care are unul sau mai mulți piloni, legați de tablier prin cabluri de oțel (vante). În prezent, acest pod este cel mai lung din lume cu un singur pilon, având o lungime de 915 metri.

Acest pod traversează gura râului Tamsui în nordul Taiwanului și leagă cartierele Bali și Tamsui din orașul New Taipei. Acum timpul de călătorie între cele două cartiere se va reduce cu 25 de minute.

Singurul pilon care susține podul are o înălțime de 200 de metri. Lățimea podului este de 71 de metri. Pe el se poate circula atât cu mașina, cât și pe jos sau cu bicicleta. În viitor va fi pusă în funcțiune o linie de transport ușor pe șine.

Potrivit arhitecților, utilizarea unui singur pilon minimizează impactul acestei construcții asupra albiei râului și a ecosistemului acvatic. De asemenea, forma pilonului nu împiedică observarea apusurilor celebre de soare deasupra râului Tamsui, care este una dintre atracțiile locale.

Podul este proiectat astfel încât să reziste la cutremure puternice de magnitudinea 7 și peste. Aceasta este o caracteristică foarte importantă a podului, deoarece Taiwanul se află într-o regiune seismică activă, unde au loc frecvent cutremure. Podul include un sistem complex de susținere seismică, care gestionează forțele ce acționează asupra lui în direcții verticale și orizontale.

Forțele seismice verticale sunt transmise direct către fundație prin stâlpi și vânturi, în timp ce forțele orizontale longitudinale și transversale sunt absorbite și disipate cu ajutorul unor amortizoare hidraulice speciale, amortizoare și garnituri din cauciuc.

Construcția podului a început acum 7 ani, dar proiectul s-a confruntat cu numeroase dificultăți, inclusiv condiții meteorologice dificile și lipsa forței de muncă. Din acest motiv, podul nu a putut fi deschis conform planului în 2024.