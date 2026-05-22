Cel mai înalt zgârie-nori din Africa va fi construit în forma unei măști.

Deja la sfârșitul acestui an, megastructura va prelua oficial titlul de cea mai înaltă clădire din Africa, transmite newatlas.com.

Până acum, acest record era deținut de zgârie-norul egiptean, cu o înălțime exactă de 400 de metri. Înălțimea corpului principal al noului turn este de 333 metri, dar, datorită unui vârf ascuțit elegant de pe acoperiș, întreaga construcție va ajunge la 421 metri. Noul gigant va completa complexul administrativ existent, format din cinci clădiri înalte, și va deveni simbolul principal al progresului tehnologic din regiune.

Mască africană

Renumitul arhitect Pierre Fakhoury a proiectat clădirea colosală astfel încât forma sa strict simetrică să evoce în mintea privitorilor asocieri cu o mască tradițională africană. Autoritățile doresc să reunească sub un singur acoperiș numeroase ministere și instituții care, în prezent, sunt răspândite în tot orașul. Această decizie va economisi terenul urban limitat, va face serviciile publice mai accesibile populației și va reduce cheltuielile cu chiria spațiilor de birouri.

Principalul punct de atracție al zgârie-norului va fi o uriașă platformă de observație vitrată, accesibilă vizitatorilor printr-un lift panoramic rapid, separat. Această sală va fi complet deschisă publicului. De aici, de la înălțime, locuitorii și oaspeții orașului vor putea admira o priveliște circulară impresionantă asupra Abidjanului și a lagunei pitorești Ebrié. În total, în interiorul clădirii, cu o suprafață de 140.000 de metri pătrați, vor fi amplasate birouri guvernamentale, săli de conferințe, restaurante, săli de curs și o parcare subterană uriașă. Circulația unui număr mare de persoane va fi asigurată de peste 20 de lifturi moderne.

Turn pe teren instabil

Construirea unui astfel de colos pe un teren local instabil a impus inginerilor soluții neconvenționale. Greutatea totală a construcției ajunge la 170.000 de tone. Pentru a susține această masă, constructorii au fost nevoiți să foreze 70 de puțuri adânci, care coboară în pământ la 60–70 de metri. Fiecare suport puternic a fost legat de o placă uriașă din beton armat, cu o grosime de trei metri și jumătate.

Inginerii au acordat o atenție specială ecologiei, ceea ce a permis proiectului să obțină certificatul internațional de aur pentru clădiri ecologice. Fațada turnului este dublă. Stratului exterior îi revin 16.000 de panouri speciale de sticlă inteligentă, care reflectă eficient razele solare directe, protejând încăperile interioare de căldura africană și reducând semnificativ costurile cu aerul condiționat. Stratului interior îi revine rolul de a asigura protecție fiabilă împotriva incendiilor și umezelii. Este remarcabil că primele planuri pentru construirea Turnului F au fost elaborate de arhitecți încă din anii 1970, dar abia acum, după jumătate de secol, proiectul unic prinde viață.