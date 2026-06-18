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libertatea.ro logolibertatea
18 Iunie 2026, 15:36
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Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se construiește în România

Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se construiește în România și ar putea deveni o nouă atracție turistică de nivel internațional.

Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se construiește în România.
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se construiește în România.

Proiectul este implementat în comuna Parva din județul Bistrița-Năsăud. Costul lucrărilor este de aproximativ 24 milioane de lei. Podul va fi construit peste Valea Rebrei și se va întinde pe aproximativ 620 metri. Înălțimea sa deasupra nivelului văii va ajunge la circa 200 metri, informează libertatea.ro.

Proiectul prevede transformarea regiunii într-o destinație turistică, ceea ce ar trebui să stimuleze economia locală. Finanțarea se realizează în cadrul programului regional de dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021–2027, precum și din bugetul local. Contractantul lucrărilor este compania Dimex Company.

Primarul comunei a declarat că podul va deveni un simbol al renașterii teritoriului, care anterior depindea de industria minieră. După închiderea minelor, economia regiunii a intrat în declin, iar o parte semnificativă a populației a plecat la muncă în străinătate. În prezent, în comună funcționează doar câteva obiective turistice, iar fluxul de turiști rămâne redus.

Autoritățile speră că noul obiectiv va atrage aproximativ 1.000 de turiști pe an și va da un impuls dezvoltării afacerilor mici. De asemenea, proiectul include modernizarea drumurilor pentru a îmbunătăți accesul la viitorul pod.

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