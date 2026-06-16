Cei mai bogați oameni din lume au acumulat 336 de miliarde de dolari într-o singură zi.

Averea cumulată a celor 500 cei mai bogați oameni din lume a ajuns la 13,3 trilioane de dolari.

Despre acest lucru informează Bloomberg, citând datele indicelui miliardarilor.

Primul trilionar din lume, Elon Musk, și-a crescut activele cu peste 10% — până la 1,27 trilioane de dolari. Averea fiecăruia dintre cei 12 participanți cei mai puțin bogați din indice a atins 7,9 miliarde de dolari, un maxim istoric pentru limita inferioară a clasamentului top 500.

Optimismul pieței a fost alimentat de acordul preliminar dintre SUA și Iran privind deschiderea Strâmtorii Ormuz. Indicele Dow Jones a stabilit un nou record, Nasdaq 100 și MSCI World au încheiat tranzacțiile aproape de maximele lor.

Principalul motor al creșterii a fost debutul SpaceX la bursă săptămâna trecută. Investitorii de retail au cumpărat în masă acțiunile companiei, ceea ce a ridicat capitalizarea acesteia cu 20%.

Datorită acestui fapt, averea lui Musk a crescut cu 164 miliarde de dolari. Pentru comparație: aproape aceeași sumă a reprezentat creșterea totală a tuturor celorlalți 499 de oameni extrem de bogați la un loc.