theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
16 Iunie 2026, 22:00
3 481
Copiază linkul
Link copiat

Cei mai bogați oameni din lume au acumulat 336 de miliarde de dolari într-o singură zi

Averea cumulată a celor 500 cei mai bogați oameni din lume a ajuns la 13,3 trilioane de dolari.

Cei mai bogați oameni din lume au acumulat 336 de miliarde de dolari într-o singură zi.
Cei mai bogați oameni din lume au acumulat 336 de miliarde de dolari într-o singură zi.

Despre acest lucru informează Bloomberg, citând datele indicelui miliardarilor.

Primul trilionar din lume, Elon Musk, și-a crescut activele cu peste 10% — până la 1,27 trilioane de dolari. Averea fiecăruia dintre cei 12 participanți cei mai puțin bogați din indice a atins 7,9 miliarde de dolari, un maxim istoric pentru limita inferioară a clasamentului top 500.

Optimismul pieței a fost alimentat de acordul preliminar dintre SUA și Iran privind deschiderea Strâmtorii Ormuz. Indicele Dow Jones a stabilit un nou record, Nasdaq 100 și MSCI World au încheiat tranzacțiile aproape de maximele lor.

Principalul motor al creșterii a fost debutul SpaceX la bursă săptămâna trecută. Investitorii de retail au cumpărat în masă acțiunile companiei, ceea ce a ridicat capitalizarea acesteia cu 20%.

Datorită acestui fapt, averea lui Musk a crescut cu 164 miliarde de dolari. Pentru comparație: aproape aceeași sumă a reprezentat creșterea totală a tuturor celorlalți 499 de oameni extrem de bogați la un loc.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici