1 Iunie 2026, 09:02
Cea mai mare clădire de apartamente imprimată 3D din Europa a fost finalizată în Franța

În Franța a fost finalizată construcția celui mai mare bloc de locuințe din Europa realizat cu ajutorul imprimării 3D. În complexul cu trei etaje au fost amenajate 12 apartamente de locuințe, iar imprimare a durat doar 34 de zile.

Proiectul ViliaSprint² a fost realizat de compania de dezvoltare imobiliară Plurial Novilia împreună cu biroul de arhitectură HOBO Architecture. Tipărirea a fost efectuată de compania PERI 3D Construction folosind imprimanta COBOD BOD2. Noul imobil este situat lângă o clădire aproape identică a aceluiași dezvoltator, construită prin metoda tradițională, însă ridicarea acesteia a durat cu trei luni mai mult, scrie newatlas.com.

ViliaSprint² a fost finalizat cu trei luni mai devreme decât clădirea vecină construită prin tehnologia clasică.

Potrivit companiei COBOD, ViliaSprint² a devenit prima clădire din Franța în care atât structurile de rezistență, cât și toți pereții au fost tipăriți direct pe șantier. Imprimanta COBOD BOD2 a aplicat strat cu strat un amestec special de ciment, formând cadrul principal al clădirii. Inițial, se estima că tipărirea va dura 50 de zile, însă lucrările au fost finalizate în doar 34 de zile sub supravegherea a trei operatori. Etapele ulterioare ale construcției — montarea acoperișului, instalarea ferestrelor, traseele electrice și alte lucrări tradiționale — au început în martie 2025 și s-au încheiat la începutul anului 2026.

Spațiul interior al clădirii are o suprafață de 800 de metri pătrați de locuințe, distribuită pe trei etaje. Fiecare dintre cele 12 apartamente sociale dispune de propriul balcon.

Din câte se poate aprecia, ViliaSprint² ar putea fi cea mai mare clădire cu mai multe apartamente tipărită 3D din lume. Totuși, domeniul se dezvoltă atât de rapid și descentralizat încât nu poate fi exclusă existența unor proiecte și mai ample.

În viitor, Plurial Novilia și partenerii săi intenționează să realizeze un nou proiect mai mare, cu aproximativ 40 de apartamente, folosind simultan două imprimante 3D. Se presupune că acest lucru va reduce timpul de tipărire de patru ori și va scădea costurile construcției la nivelul tehnologiilor tradiționale.

Sursă
