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dw.com logodw
26 Iunie 2026, 14:18
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CE vrea să elimine protecția în UE pentru ucrainenii aflați la vârsta recrutării

Comisia Europeană a propus să nu extindă regimul de protecție temporară asupra bărbaților ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani care sosesc în UE. Se preconizează prelungirea duratei directivei cu încă un an.

CE vrea să elimine protecția în UE pentru ucrainenii aflați la vârsta recrutării.
CE vrea să elimine protecția în UE pentru ucrainenii aflați la vârsta recrutării.

Comisia Europeană a propus excluderea bărbaților ucraineni aflați la vârsta de recrutare din categoria persoanelor care primesc automat protecție temporară în țările UE. Această măsură este necesară pentru asigurarea capacității de apărare a Ucrainei, a declarat instituția de la Bruxelles vineri, 26 iunie, transmite dw.com.

Bărbații cu vârsta între 23 și 60 de ani pot fi excluși din procedura simplificată

În declarație se menționează că protecția temporară nu trebuie acordată automat tuturor celor care sosesc din Ucraina, dacă aceștia „nu au primit permisiunea autorităților ucrainene” de a părăsi țara. După cum notează dpa, este vorba despre bărbați cu vârste între 23 și 60 de ani.

La Bruxelles s-a subliniat că această măsură răspunde solicitării autorităților ucrainene, care au în continuare nevoie de un număr mare de militari pentru apărarea țării.

Anterior, în aceeași zi, ministrul Justiției din Germania, Stefanie Hubig, în timpul unei vizite la Kiev, a susținut ideea de a nu acorda protecție bărbaților aflați la vârsta de recrutare și a declarat că este important pentru Ucraina să-și păstreze potențialul de apărare.

Durata regimului de protecție temporară va fi prelungită

În Ucraina, de la începutul agresiunii rusești la scară largă, există o interdicție de ieșire din țară pentru bărbații aflați la vârsta de recrutare, cu unele excepții. Refugiații din Ucraina primesc protecție temporară în Uniunea Europeană conform unor reguli speciale în cadrul Directivei privind protecția temporară (DPT) – cererile lor nu sunt examinate individual.

Comisia Europeană intenționează să prelungească regimul de protecție temporară încă un an, până în martie 2028, însă din acesta va fi exclusă categoria bărbaților aflați la vârsta de recrutare. Astfel, în viitor, aceștia vor trebui să depună cerere pentru azil, ceea ce le va reduce semnificativ șansele de a primi protecție.

Sursă
dw.com logodw
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