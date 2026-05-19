Câțiva adolescenți au deschis focul într-o moschee din SUA și s-au sinucis.

Poliția ia în considerare varianta unui act comis din ură, circumstanțele tragediei fiind încă investigate.

În urma unui schimb de focuri într-o moschee din San Diego (statul California) au fost uciși trei bărbați, iar doi suspecți au murit. Împușcătura a avut loc la Centrul Islamic din San Diego, cea mai mare moschee din district, luni, 18 mai, scrie dw.com.

Un apel despre incident a fost primit de poliție în jurul orei 11:40 dimineața, ora locală. Forțele de ordine au ajuns rapid la fața locului și au anunțat curând că situația este sub control.

Potrivit șefului Poliției Municipale, Scott Wall, în urma atacului au fost uciși trei bărbați, inclusiv un paznic al centrului. Cei doi presupuşi atacatori au fost găsiți morți. Conform informațiilor preliminare, aceștia și-ar fi pus capăt vieții.

Câțiva răniți au fost transportați la spital cu leziuni de diferite grade de gravitate.

Wall a declarat că suspecții probabili sunt doi tineri. Identitatea și motivele lor sunt în curs de stabilire. Poliția a anunțat deja că ia în considerare incidentul ca o posibilă crimă motivată de ură, având în vedere că atacul a fost comis asupra unui obiectiv religios.

Împușcătura a avut loc pe teritoriul complexului situat la aproximativ 14 km nord de centrul San Diego, unde, pe lângă moschee, se află și o școală. În momentul atacului, acolo erau copii. Toți au fost evacuați și nu au fost răniți. La școală se desfășurau cursuri de limbă arabă, studii islamice și învățarea Coranului.

Potrivit declarațiilor forțelor de ordine, evenimentele s-au desfășurat rapid: focuri de armă au fost trase atât în apropierea moscheii, cât și în zona adiacentă. Poliția a găsit victimele imediat după sosire. Ulterior, în mașina aflată la câteva străzi distanță de locul incidentului au fost găsite corpurile a doi tineri de 17 și 19 ani cu răni prin împușcare, care, cel mai probabil, și le-au provocat singuri.