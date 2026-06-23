Catedrala Notre-Dame din Paris înăsprește regulile pentru tururile ghidate.

Începând cu 1 iulie, tururile la celebra Catedrală Notre-Dame din Paris vor fi organizate după reguli stricte: numărul vizitatorilor va fi limitat, iar rezervarea prealabilă este obligatorie.

De la redeschiderea catedralei Notre-Dame din Paris, numărul vizitatorilor crește constant, ceea ce obligă administrația să intensifice măsurile de reglare a fluxului de vizitatori, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la lefigaro.fr.

Noul regulament pentru tururile ghidate, care limitează mult mai strict posibilitățile grupurilor și ghizilor, provoacă îngrijorare în sectorul turistic, care se teme de pierderea atractivității și de scăderea calității vizitei.

Specialiștii în turism observă, în primul rând, înăsprirea condițiilor de acces la tururile cu ghid, în special limitarea intervalelor orare și reducerea libertății de acțiune pentru agenții și ghizi.

Din 1 iulie, orice serviciu oferit de un ghid extern va necesita o rezervare prealabilă obligatorie.

Rezervarea trebuie făcută în avans prin canale destinate profesioniștilor, ceea ce înseamnă sfârșitul accesului spontan pentru grupurile organizate.

Autoritățile precizează, de asemenea, că aceste servicii se adresează grupurilor de la 2 până la 25 de persoane, inclusiv ghidul, și că fiecare profesionist va trebui să respecte o cotă trimestrială de vizitare pentru a regla numărul total de vizitatori ai obiectivului.

O altă schimbare aprobată de o parte semnificativă a ghizilor: utilizarea audioghidurilor devine obligatorie pentru toate tururile cu comentarii. Acest echipament, oferit de serviciul catedralei, are scopul de a limita zgomotul grupurilor și de a păstra mai bine caracterul spiritual al locului.

În final, ghizii vor trebui să prezinte legitimațiile profesionale în timpul controalelor. Această cerință este mai degrabă o reamintire a regulilor decât o schimbare radicală.