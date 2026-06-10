Cât costă o masă pentru două persoane pe insula grecească Thassos.

Potrivit datelor sale, pita grecească costă între 1 și 1,5 euro, iar aperitivele tradiționale, precum tzatziki, tarama sau crema de brânză tirokafteri, între 5 și 7,5 euro pe porție, transmite libertatea.ro.

Salata grecească costă între 9,5 și 11,9 euro, iar salatele mai speciale cu quinoa, fructe sau creveți – între 12 și 15 euro. Brânza prăjită, chiftelele de dovlecei și alte aperitive calde sunt oferite la prețuri între 6 și 8,9 euro.

O porție de cartofi prăjiți costă între 5,5 și 6 euro. Printre felurile principale, o porție de hamsii sau sardine la grătar costă între 8 și 11,9 euro. O porție de calamar prăjit, caracatiță sau creveți costă între 12,90 și 19,90 euro porția, iar o porție de doradă ajunge la 18 euro.

Totodată, autorul recenziei a avertizat turiștii despre așa-numita „capcană a zilei” – peștele proaspăt care se vinde nu pe porții, ci la kilogram. Potrivit lui, dacă nu se clarifică din timp prețul pe kilogram, nota finală poate fi mult mai mare decât se așteaptă.

Pentru cei care preferă carnea sau preparatele mai consistente, alternativa economică rămâne valabilă: o porție de moussaka costă în jur de 10 euro, în timp ce un gyros sau souvlaki la farfurie variază între 10 și 13 euro.

În ceea ce privește băuturile, o apă plată la 1 litru costă în jur de 2 euro, o bere de 500 ml variază între 4,50 și 7 euro (berile locale fiind mai ieftine), iar o carafă de jumătate de litru din vinul casei costă aproximativ 7,50 euro.

Potrivit calculelor autorului, o masă pentru două persoane cu aperitiv, salată grecească, două feluri principale și băuturi costă aproximativ 55 de euro, inclusiv bacșișul.