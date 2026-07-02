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2 Iulie 2026, 21:09
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Câștigătoarea unui concurs de frumusețe a fost găsită moartă sub dărâmături în Venezuela

După mai multe zile de căutări, sub dărâmăturile blocului prăbușit din Catia La Mar au fost găsiți tânăra de 23 de ani, Skarlent Rodríguez, și iubitul ei, José Castro.

Câștigătoarea unui concurs de frumusețe a fost găsită moartă sub dărâmături în Venezuela.
Câștigătoarea unui concurs de frumusețe a fost găsită moartă sub dărâmături în Venezuela.

Clădirea în care se afla cuplul s-a prăbușit în timpul unor puternice cutremure subterane. Rudele sperau până în ultima clipă să îi găsească în viață, scrie bild.de.

Skarlent Rodriguez era cunoscută pentru participarea sa la concursuri de frumusețe. Originară din Venezuela, ea a câștigat recent titlul de „Miss Grand Orlando – 2025”. Ulterior, a luptat pentru titlul de „Miss Grand Florida”, dar nu a câștigat.

Două cutremure puternice au avut loc în Venezuela miercuri, la câteva secunde distanță unul de celălalt. De atunci, numărul victimelor a crescut constant. Potrivit datelor oficiale, au fost recuperate deja 2.295 de cadavre, iar peste 11.000 de persoane au fost rănite. Zeci de mii de oameni sunt dați dispăruți.

Câștigătoarea unui concurs de frumusețe a fost găsită moartă sub dărâmături în Venezuela

Câștigătoarea unui concurs de frumusețe a fost găsită moartă sub dărâmături în Venezuela

Câștigătoarea unui concurs de frumusețe a fost găsită moartă sub dărâmături în Venezuela

Sursă
bild
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