Casele unor membri ai partidului de guvernământ din Grecia, atacate cu bombe incendiare.

În Grecia, în urma a trei atacuri cu bombe incendiare, care par să fi vizat locuințele unor membri ai partidului conservator de guvernământ Noua Democrație, cinci persoane au fost spitalizate.

Atacurile care au avut loc între orele 4:00 și 4:45 dimineața, în apropierea blocurilor de locuințe din orașul Salonic, nordul Greciei, au fost comise cu dispozitive explozive artizanale realizate din butelii de gaz pentru camping, scrie eurointegration.com.ua, citând apnews.com.

Potrivit poliției, toți răniții au suferit leziuni în urma ultimului dintre cele trei atacuri, în timpul căruia au fost incendiate mașini și motociclete.

Conform datelor disponibile, una dintre mașini aparținea unei candidate la deputăție din partea partidului „Noua Democrație”. Poliția a informat că femeia a suferit arsuri, iar mama acesteia a fost internată în secția de terapie intensivă cu arsuri.

Alți trei locatari ai blocului au fost internați cu diagnosticul de „intoxicație cu fum”, a comunicat poliția.

Atacurile unor grupări radicale grecești necunoscute asupra simbolurilor puterii sau proprietății politicienilor, angajaților poliției și altor reprezentanți ai autorităților au loc relativ frecvent. În majoritatea cazurilor acestea duc la pagube materiale, dar nu și la răni.



