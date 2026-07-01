theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
1 Iulie 2026, 16:15
3 442
Copiază linkul
Link copiat

Casele unor membri ai partidului de guvernământ din Grecia, atacate cu bombe incendiare

În Grecia, în urma a trei atacuri cu bombe incendiare, care par să fi vizat locuințele unor membri ai partidului conservator de guvernământ Noua Democrație, cinci persoane au fost spitalizate.

Casele unor membri ai partidului de guvernământ din Grecia, atacate cu bombe incendiare.
Casele unor membri ai partidului de guvernământ din Grecia, atacate cu bombe incendiare.

Atacurile care au avut loc între orele 4:00 și 4:45 dimineața, în apropierea blocurilor de locuințe din orașul Salonic, nordul Greciei, au fost comise cu dispozitive explozive artizanale realizate din butelii de gaz pentru camping, scrie eurointegration.com.ua, citând apnews.com.

Potrivit poliției, toți răniții au suferit leziuni în urma ultimului dintre cele trei atacuri, în timpul căruia au fost incendiate mașini și motociclete.

Conform datelor disponibile, una dintre mașini aparținea unei candidate la deputăție din partea partidului „Noua Democrație”. Poliția a informat că femeia a suferit arsuri, iar mama acesteia a fost internată în secția de terapie intensivă cu arsuri.

Alți trei locatari ai blocului au fost internați cu diagnosticul de „intoxicație cu fum”, a comunicat poliția.

Atacurile unor grupări radicale grecești necunoscute asupra simbolurilor puterii sau proprietății politicienilor, angajaților poliției și altor reprezentanți ai autorităților au loc relativ frecvent. În majoritatea cazurilor acestea duc la pagube materiale, dar nu și la răni.


Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici