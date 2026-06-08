Casa lui Andrei Makarevici din Israel, vizată de un atac cu rachete.

Fragmentele rachetei iraniene au căzut pe casa și terenul lui Makarevici, în vârstă de 72 de ani, și al soției Einat Klein, în vârstă de 42 de ani, în satul Kerem Maharal, lângă Haifa. Geamul din camera copiilor este spart, iar grădina este acoperită cu bucăți de metal, informează gazeta.ru.

Klein a menționat că nimeni nu a fost rănit. Atacul a surprins familia în drum spre casă de la o vizită, fiind nevoiți să se întindă pe pământ și să aștepte sfârșitul alertei.

„În general, trebuie să vedem partea pozitivă în toate: am fost în vizită! Am stat pe iarbă! Am văzut mașini uriașe de pompieri, poliție, ambulanțe — senzațional!”, a scris femeia.

În seara zilei de 7 iunie, Iranul a lansat de două ori rachete asupra Israelului după intrarea în vigoare a regimului de încetare a focului din 8 aprilie. Înainte de lovituri, reprezentantul comisiei pentru securitate națională și politică externă a Parlamentului Iranului, Ebrahim Rezaei, a declarat că Republica Islamică va răspunde ferm și „dureros” la atacul armatei israeliene asupra unei suburbii sudice a Beirutului.