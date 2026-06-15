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bbc.com logobbc
15 Iunie 2026, 11:38
15 060
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Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Dnipro și regiunea Dnipropetrovsk au fost vizate pe parcursul întregii nopți de atacuri cu rachete și drone rusești, a scris pe canalul său de Telegram șeful administrației regionale, Oleksandr Hanja.

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament.
Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament.

În Dnipro a fost avariată Casa de Muzică de Orgă și de Cameră. Clădirea bisericii de la începutul secolului XX, conform fotografiilor publicate de șeful administrației, a fost avariată atât la exterior, cât și la interior. Fațada este grav deteriorată de cioburi, iar ferestrele și ușile au fost sparte de unda exploziei. Nu se știe dacă orga de 12 tone, aflată în interior, a fost avariată, scrie bbc.com.

De asemenea, în Dnipro, potrivit lui Hanja, au fost produse daune infrastructurii și întreprinderilor. O persoană a fost rănită. O altă persoană a fost rănită în comunitatea Zelenodolsk din raionul Krivoi Rog.

Au fost înregistrate distrugeri și incendii în raionul Sinelnikov, unde au fost avariate un bloc de locuințe cu mai multe etaje, o întreprindere și o instituție de învățământ. În raionul Pavlograd a fost lovită o casă particulară.

În Nikopol și raionul Nikopol au fost afectate o piață, o instituție de învățământ și un bloc de locuințe.

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Casa de Muzică de Orgă și de Cameră din Dnipro, avariată în urma unui bombardament

Sursă
bbc.com logobbc
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